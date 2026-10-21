Salto fue la tercera delegación más numerosa en el Congreso Nacional del Frente Amplio el pasado fin de semana

La delegación de Salto fue la tercera más numerosa del país, después de Montevideo y Canelones, en el Congreso Nacional del Frente Amplio, desarrollado durante tres jornadas.

Alrededor de 80 militantes, entre titulares y suplentes, participaron de la instancia, que reunió a representantes de todo el país para debatir las definiciones políticas de la fuerza.

Para conocer el balance de la participación departamental, la diaria dialogó con Luis Alonso, presidente del Frente Amplio de Salto, quien destacó “la movilización y el proceso de discusión previo al encuentro”.

Según explicó, “unos 300 compañeros y compañeras del departamento participaron durante dos meses en el análisis de los documentos del congreso”. Alonso señaló que “por cada tres militantes que discutieron los documentos surgió un delegado”. Consideró que “el encuentro fue el segundo congreso más grande en la historia del Frente Amplio, tanto por la cantidad de participantes como por el nivel de intercambio político. No hay otra fuerza política en el país que logre movilizar y, sobre todo, alcanzar el nivel de discusión e intercambio político profundo que logró el Frente Amplio en estos últimos dos meses”, afirmó.

Alonso consideró que “el congreso fue un acontecimiento relevante, especialmente porque el Frente Amplio se encuentra al frente del gobierno nacional. El encuentro permitió debatir las orientaciones políticas de la fuerza y la relación entre la organización y el Poder Ejecutivo”.

Consultado por nuestro medio sobre si se analizó la imagen del presidente de la República, respondió que “ese asunto no formó parte de la discusión. El debate se concentró en las definiciones políticas, la gestión del gobierno y los desafíos futuros”.

Entre los temas abordados mencionó la política internacional, el diálogo social y la propuesta de establecer un impuesto del 1% a los sectores más ricos del país. Aclaró que “los planteos del congreso no deben interpretarse como críticas al gobierno, sino como definiciones políticas que buscan orientar su actuación. Lo bueno del congreso es que sirve para juntar todas las visiones de los territorios y trabajar en estas cuestiones de relacionamiento político, no solamente a la interna, sino también en la relación del gobierno con la fuerza política”, expresó.

También destacó las resoluciones sobre “el genocidio del pueblo palestino en Gaza, el genocidio silencioso en Cuba a raíz del bloqueo perpetrado por Estados Unidos y la invasión a Venezuela, así como la injerencia de Estados Unidos al resto de los países de América Latina, son asuntos que requieren definiciones claras de Uruguay en materia internacional”.

Entre las resoluciones, Alonso destacó las vinculadas al diálogo social. Mencionó el reconocimiento de la reducción de la edad de jubilación y la unificación de las asignaciones destinadas a adolescentes y a la primera infancia, entre otros aspectos. Sin embargo, señaló que “algunas propuestas surgidas de ese proceso no fueron incorporadas, lo que genera preocupación dentro de la fuerza política”.

Otro de los temas que quedó planteado fue la discusión sobre un impuesto del 1% a los sectores de mayores ingresos. Para Alonso, “el debate forma parte de las definiciones del Frente Amplio en materia tributaria y de redistribución de la riqueza, con el objetivo de avanzar hacia mayores niveles de justicia social”.

El presidente del Frente Amplio de Salto destacó también “la resolución que reafirma el compromiso de alcanzar un presupuesto equivalente al 6% del PIB para la educación pública, más un 1% para investigación y desarrollo”. Según recordó, “la propuesta obtuvo más de mil votos y superó los dos tercios requeridos para su aprobación”.

Otra definición relevante fue la eliminación de las denominadas “colectoras” en las elecciones internas de la fuerza política. Alonso explicó que esta modalidad generaba discusiones porque, a su entender, diluía la identidad del Frente Amplio y de los sectores que lo integran. “El Frente Amplio entiende que se diluye la identidad frenteamplista y que está alejada de los principios tradicionales de nuestra fuerza política”, sostuvo.

La resolución deberá instrumentarse mediante una reglamentación que establezca cómo se presentarán las listas en futuras instancias electorales.

El desafío de fortalecer al Frente Amplio en Salto

Alonso aclaró que la regionalización y los gobiernos departamentales no fueron temas centrales del congreso, que se concentró en definiciones nacionales y orientaciones políticas generales.

No obstante, sostuvo que el desafío para Salto será trasladar las resoluciones a propuestas que contemplen la realidad del departamento. “Este congreso fue importante para los salteños porque redefine algunas cuestiones de nuestra fuerza política que nos hacen fortalecer también la propuesta y la visión del partido político en el territorio”, afirmó.

Alonso consideró fundamental “aprovechar la movilización generada durante los últimos meses para consolidar el trabajo territorial y acercar a la ciudadanía propuestas vinculadas tanto a las definiciones nacionales como a las necesidades de Salto”, concluyó.