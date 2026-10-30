Senador Carballo cuestionó la falta de acuerdos para proyectar Salto y dijo que hubiera votado el fideicomiso con las dos manos

El legislador frenteamplista agitó la interna del FA de Salto al considerar que se debió acompañar el fideicomiso de la intendencia de Albisu y reclamó participación en su comisión de seguimiento.

El senador de Compromiso Frenteamplista Felipe Carballo planteó la necesidad de que Salto genere acuerdos políticos para proyectar su desarrollo a mediano y largo plazo. Durante una entrevista con la diaria, señaló que “las discusiones suelen quedar atrapadas en asuntos cotidianos y dejan en segundo plano temas estratégicos vinculados con la producción, la industria, el empleo y la infraestructura”.

También se refirió al fideicomiso promovido por el gobierno departamental de Carlos Albisu. Aunque el Frente Amplio resolvió votar en contra, Carballo sostuvo que “si hubiera sido edil, lo habría acompañado”. Argumentó que “para solucionar los problemas de la población se necesitan recursos” y que la oposición debe controlar su utilización.

Carballo manifestó que uno de los principales problemas que observa en Salto es la falta de una discusión que permita proyectar el desarrollo del departamento durante las próximas décadas. “Siento que hace falta levantar la mira en los temas más importantes, en los temas estratégicos, en los temas industriales, en la producción, en el trabajo, en el empleo de la gente. Siento que no estamos discutiendo eso, estamos más enredados en las cosas más pequeñas”, expresó.

Como ejemplo de las necesidades de infraestructura mencionó la avenida Solari, en Salto Nuevo, donde considera que hacen falta veredas, iluminación e inversiones. También señaló la necesidad de fortalecer las instituciones educativas y deportivas. A su entender, “la discusión debería incorporar cómo mejorar el empleo, el desarrollo del ferrocarril para Salto, impulsar nuevas propuestas productivas y mejorar los ingresos y salarios de los salteños”.

Recordó que algunos avances importantes, como la instalación de la universidad y el IMAE, “fueron posibles gracias al impulso de dirigentes de diferentes partidos políticos. Creo que nos hace falta juntarnos un poco más para conversar este tipo de cosas”, afirmó. Consideró necesario “generar un ámbito de intercambio que permita visualizar el departamento hacia adelante y acordar medidas concretas”.

Consultado por nuestro medio sobre la confrontación política entre gobierno y oposición, tanto a nivel nacional como departamental, Carballo reconoció que “no es sencillo generar acuerdos”, pero consideró que Salto tiene una identidad propia que podría contribuir a superar las diferencias. “Los salteños nos identificamos mucho con nuestro departamento y queremos lo mejor para nuestro departamento. Podemos tener diferencias, pero todos queremos lo mejor”, afirmó.

Advirtió que los departamentos alejados de la capital pueden quedar relegados en materia de inversiones y debates nacionales. Entre las oportunidades para Salto mencionó la posibilidad de instalar uno de los parques fotovoltaicos proyectados. También señaló las posibilidades de desarrollar infraestructura vinculada al transporte de carga en el ingreso por el puente internacional de Salto Grande. “No sé si una playa de estacionamiento, una central de carga, un polo logístico o una zona franca”, planteó, al referirse a la cantidad de camiones que circulan por esa zona.

Con las dos manos

Uno de los puntos centrales de la charla con la diaria fue la posición de Carballo respecto al fideicomiso impulsado por la administración de Carlos Albisu para financiar obras de infraestructura.

El senador confirmó sus dichos en el programa Animal Político del periodista Jorge Rodríguez que, si hubiera ocupado una banca en la Junta Departamental, habría votado favorablemente la iniciativa. “Sí, lo dije porque lo pienso así”, afirmó, aunque aclaró que respeta “la decisión adoptada por el Frente Amplio de Salto después de debatir el tema”.

Carballo sostuvo que para solucionar determinados problemas se necesitan recursos económicos y recordó que el gobierno nacional incrementó las partidas destinadas a los gobiernos departamentales, que pasaron de 500 a 800 millones de dólares. Sin embargo, señaló que “ese incremento no elimina la necesidad de recurrir a otros instrumentos de financiamiento”.

Como referencia mencionó Montevideo y Canelones, donde gobiernos frenteamplistas también negociaron con la oposición para conseguir los votos necesarios para aprobar fideicomisos. “Si hubiese estado en la Junta Departamental, estoy convencido de que nosotros tenemos que tener un solo discurso, la gente necesita determinados recursos para solucionar los problemas”, expresó.

En esa línea, mencionó las calles, las veredas, el deporte y las necesidades cotidianas de la población. “Se tiene que elegir entre dejar de rehén a la gente o solucionar los problemas, para eso se necesitan recursos”, sostuvo.

Aunque defendió la aprobación del fideicomiso, Carballo puso énfasis en “la necesidad de establecer mecanismos de control y transparencia sobre la utilización de los recursos”.

Manifestó preocupación porque el Frente Amplio no integra la comisión de seguimiento del fideicomiso aprobado en Salto. “Si no tenés nada para ocultar, ya se te votó, si conseguís el dinero, qué mejor que esté integrando esa comisión un integrante de la oposición”, expresó.

Para el senador, “la participación del Frente Amplio permitiría aportar transparencia y cumplir con una de las responsabilidades fundamentales de los ediles: controlar la gestión del gobierno departamental”. Como ejemplo volvió a mencionar Montevideo, “donde se conformó una comisión de seguimiento para controlar los 300 millones de dólares del fideicomiso y donde se maneja la posibilidad de que la presidiera un representante de la oposición”.

Consultado sobre si hubiera estado dispuesto a apartarse de la resolución del Frente Amplio en Salto para votar a favor del fideicomiso, Carballo consideró que faltaron instancias de discusión interna. “Yo creo que en realidad lo que nos faltó fue tiempo para discutir las cosas, para madurar algunas cuestiones”, expresó, aunque reiteró que respeta la decisión de sus compañeros.