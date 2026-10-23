Yamandú Orsi destacó el modelo educativo de San Antonio en Salto y respondió a reclamos de trabajadores salteños

Durante su visita a Salto para inaugurar el nuevo edificio del Liceo Rural de San Antonio, Orsi abordó temas de educación, seguridad, vivienda, conflicto portuario y los reclamos de trabajadores citrícolas y usuarios de UTE.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la inauguración del nuevo edificio del Liceo Rural de San Antonio, en el departamento de Salto. En una conferencia de prensa posterior, se refirió al presupuesto destinado a la educación, la extensión del programa Uruguay Impulsa, la situación de seguridad, las relaciones comerciales con Brasil y Argentina, el acceso a la vivienda, el conflicto en el puerto de Montevideo y los reclamos de trabajadores citrícolas y usuarios de UTE.

Consultado sobre el presupuesto destinado a la enseñanza, Orsi reconoció que los recursos previstos no son suficientes y sostuvo que se debe aspirar a más. No obstante, señaló que la discusión no pasa únicamente por la cantidad de dinero asignado, sino también por la forma en que se utiliza. “No es solo cuánto, sino cómo”, afirmó, al plantear la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, destacó la experiencia del Liceo Rural de San Antonio como un ejemplo de aprovechamiento de los recursos a partir de la integración de servicios. Se refirió al centro como un polo educativo en el que se comparten espacios y prestaciones, como el comedor, lo que permite racionalizar los recursos disponibles.

El mandatario sostuvo que siempre es posible mejorar y aspirar a más, y consideró legítimo que desde distintos sectores se reclame un mayor presupuesto para la educación.

Orsi también confirmó que el gobierno nacional resolvió extender por un mes el programa Uruguay Impulsa, a partir de un planteo realizado por el Congreso de Intendentes. Según explicó, el organismo se reunió el jueves 22 de octubre y trasladó al Poder Ejecutivo la solicitud de prolongar la iniciativa. El gobierno resolvió acceder al pedido y habilitar un mes adicional.

El presidente agregó que, para extender el programa, las intendencias podrían hacer esfuerzos complementarios en los meses siguientes. Sin embargo, precisó que la decisión adoptada hasta el momento contempla un mes más de funcionamiento.

Al referirse a la situación de seguridad en el país, Orsi advirtió sobre los cambios en las modalidades delictivas y el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado. El presidente señaló que los homicidios constituyen indicadores relevantes de esa realidad, pero advirtió que los desafíos también se extienden al ámbito digital, donde se prevé un incremento de los delitos asociados a ciberataques.

En ese escenario, reconoció que Uruguay todavía no cuenta con la preparación necesaria para enfrentar adecuadamente esas amenazas. “Uruguay no está preparado”, afirmó, aunque indicó que existen desarrollos tecnológicos en curso y que el gobierno trabaja para incorporar nuevas herramientas de protección. “Por ese motivo, nos estamos preparando para adquirir tecnología para defendernos bastante mejor”, sostuvo.

En relación con las elecciones en Brasil, Orsi consideró que la disputa es pareja y remarcó que Uruguay debe mantener una relación estrecha con ese país, independientemente del resultado electoral. “Cualquiera sea el resultado, Uruguay tiene que tener la mejor relación con ese gigante, que más que un país es casi un continente”, expresó.

Consultado sobre si las diferencias entre Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei pueden complicar el funcionamiento del Mercosur, el presidente sostuvo que la experiencia reciente demuestra que es posible avanzar en acuerdos, más allá de las diferencias políticas e ideológicas entre los gobiernos. Como ejemplo, mencionó las negociaciones vinculadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en las que participaron Lula, Milei, el presidente paraguayo Santiago Peña y el propio Orsi.

Según señaló, el proceso avanzó sin contratiempos significativos, lo que, a su entender, demuestra que las diferencias entre los mandatarios no impiden necesariamente alcanzar entendimientos en asuntos centrales para la región. “Más allá de las posiciones y los perfiles, a la hora de acordar temas gruesos, se acordaron”, afirmó.

A pocos días del Día Internacional de las Personas sin Hogar, que se conmemora el 25 de octubre, el presidente fue consultado sobre las dificultades que enfrenta Salto en materia de atención a las personas en situación de calle. Orsi reconoció que se trata de una problemática que afecta a todo el país, aunque aseguró que existen respuestas en marcha y que el gobierno trabaja para atenderla.

“Hay dificultades en todo el país, pero también hay soluciones”, señaló. En ese marco, invitó a observar los planes impulsados por el Ministerio de Vivienda como parte de las acciones que se desarrollan para responder a la problemática habitacional.

Conflicto portuario: un escenario complejo

El mandatario también se refirió al conflicto en el puerto de Montevideo y reconoció que la situación dejó aprendizajes, en medio de un escenario atravesado por disputas entre empresas y organizaciones sindicales.

Orsi sostuvo que se alcanzaron algunos acuerdos, aunque advirtió que la operativa portuaria presenta una complejidad particular por la coexistencia de distintos intereses. “Hay otros países donde cada naviera tiene un puerto. Acá tenés un puerto solo con un operador, y hay propuestas de otro operador; hay sindicatos de varios lados. Es un puzle complejo”, expresó.

El presidente señaló que no está claro si la existencia de otros puertos modificaría sustancialmente el escenario, pero admitió que la situación actual genera dificultades para el país.

En cuanto al reclamo de los trabajadores citrícolas de Salto, que cuestionan la reducción de seis a tres meses del período previsto en el proyecto de seguro especial de desempleo, Orsi adelantó que el próximo lunes la documentación estará en el Parlamento y que, en ese contexto, estaría firmando la solicitud para extender el seguro de paro.

La medida es especialmente relevante para los trabajadores del sector, que enfrentan períodos de menor actividad y dependen de este mecanismo de protección durante la zafra y sus interrupciones.

Por último, Orsi fue consultado sobre el planteo de distintos sectores de la zona norte del país para que se aplique una rebaja en la tarifa de UTE durante los meses de verano, debido a las altas temperaturas y al incremento del consumo eléctrico. El presidente reconoció que atender ese reclamo es complejo porque existen necesidades en distintas zonas del país. Sin embargo, admitió que el costo de la energía constituye una cuestión de alcance nacional y que las expectativas de la población no se han visto reflejadas plenamente en los precios, pese a los avances registrados en la transformación de la matriz energética.

“Se reconoce que, más allá de los avances en el cambio de la matriz energética, eso no se ve reflejado en el precio o en el monto que la ciudadanía tenía y tiene como expectativa”, expresó. En ese sentido, sostuvo que es necesario continuar trabajando para encontrar respuestas a una demanda que cobra especial relevancia durante los meses de mayor consumo eléctrico.