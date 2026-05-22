La Cámara de Comercio LGBT llega a Salto con una jornada de diversidad, empleo y turismo

El departamento albergará por primera vez una actividad que incluirá talleres, feria de empleo y la presentación de iniciativas público-privadas en turismo.

La Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay trabaja desde hace 11 años en temas de diversidad, equidad e inclusión, con especial énfasis en el ámbito laboral y en la defensa de los derechos económicos. En ese marco, organiza cada setiembre su congreso anual, “El Uruguay LGBT+ Summit Pride Connection”, que ha tenido lugar en Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia del Sacramento. Este año, el evento volverá a realizarse en Canelones, informó a la diaria su presidente, Adrián Russo.

Agregó además que “el próximo 1º de junio, a pedido de la coordinadora del Servicio de Cooperación Internacional e Inversiones de la Intendencia de Salto, Vera Facchin, y de la operadora turística Flavia Lavechia, la cámara resolvió realizar una instancia del congreso en Salto”.

Según explicó Russo, debido a la magnitud del evento resulta difícil trasladar el congreso en su totalidad, por lo que se optó por generar una instancia con otro formato y un nuevo nombre: “Acércate a los negocios diversos”.

La actividad se realizará el 1º de junio en el teatro Dámaso Antonio Larrañaga de Salto e incluirá siete charlas durante la mañana, entre las 9.00 y las 13.00. En ese marco habrá un taller de acercamiento al mercado laboral para personas diversas, organizado junto con integrantes del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Además, habrá una feria de empleo donde las personas interesadas podrán presentar su currículum directamente a las empresas participantes, que cargarán los datos en la bolsa de trabajo de la cámara, así como del Centro Comercial e Industrial de Salto.

Russo señaló que la participación en los congresos crece año a año y en cada edición se supera el récord anterior. Destacó además que los encuentros de setiembre se transmiten por Antel TV, lo que amplía significativamente su alcance.

Agregó que el apoyo es muy amplio, no solo de las empresas privadas que integran la cámara, sino también de organismos públicos, distintos ministerios y actores políticos que acompañan la iniciativa.

Articulación de varios actores

Recordó que en 2025 el congreso se llevó a cabo en Montevideo y que la oradora de la inauguración fue la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. En esa ocasión también participaron cuatro ministros y delegaciones de siete ministerios.

Russo agregó que “este año será la primera vez que se hace un evento de estas características en Salto”, y destacó el trabajo de la Unidad de Género y Generaciones de la intendencia, junto con el colectivo de la Coordinadora de la Marcha, que apoya a la comunidad LGBT+ en la elaboración de currículos y en la preparación para asistir el 1º de junio a la feria laboral.

Señaló que la actividad es organizada por la Pride Connection Uruguay y el gobierno de Salto, con el apoyo del Centro Comercial e Industrial de Salto, el Inefop, el Consejo Departamental de Diversidad, la Marcha por la Diversidad y el hotel Agua Sol y Destino Termas.

Russo destacó la importancia de la articulación entre múltiples actores y señaló que se invitó a participar a estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, así como a jóvenes de distintas carreras vinculadas a la temática.

Explicó que “en el congreso participarán referentes y directores de recursos humanos de varias empresas corporativas. Además, habrá un espacio dedicado al turismo LGBT o turismo diverso, donde se presentará la oferta de Salto, de Destino Termas, y se expondrá cómo funciona la ordenanza público-privada gestionada a través de la Comisión Nacional de Turismo LGBT”.

Esta comisión está integrada por el Ministerio de Turismo, varias intendencias –entre ellas la de Salto–, instituciones turísticas y la Cámara Uruguaya de Turismo, que se sumó recientemente.

Asimismo, el 1º de junio en la tarde sesionará en Salto la Cámara de Turismo LGBT, instancia en la que también participarán ediles de distintos departamentos.