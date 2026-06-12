El programa Uruguay Impulsa cerró una nueva edición en Salto

Con la entrega de diplomas a los participantes, este jueves culminó en el Ateneo Municipal de Salto una nueva edición del programa Uruguay Impulsa. Esta iniciativa nacional busca promover la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad por medio de una combinación de experiencia laboral y formación profesional. La actividad contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, representantes institucionales, familiares y amigos de los beneficiarios.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra el director nacional del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Gustavo Cardozo; el director del Campus Litoral Norte de UTU, Danny Silveira; y el secretario general de la Intendencia de Salto, Walter Texeira Núñez.

Su objetivo es brindar oportunidades concretas mediante dos componentes complementarios: la realización de tareas laborales asignadas por los gobiernos departamentales, y la participación en cursos de capacitación destinados a fortalecer habilidades y mejorar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo.

Gustavo Cardozo destacó a la diaria “el esfuerzo realizado por los participantes para culminar el proceso de capacitación y experiencia laboral”, subrayando que el certificado recibido “representa mucho más que un reconocimiento formal”. “Han culminado un ciclo de formación, capacitación y experiencias laborales que les permite obtener este certificado. Esperamos que sea un elemento de motivación y una herramienta para mirar el futuro del trabajo con otra perspectiva”, expresó a los presentes en parte de su oratoria.

El director de Inefop señaló que la formación profesional “constituye una responsabilidad central del organismo y una herramienta fundamental para mejorar las oportunidades de empleo e ingresos de hombres y mujeres de todo el país”. Asimismo, destacó que la institución está recorriendo distintos departamentos participando en actos similares, donde miles de personas reciben certificaciones que acreditan tanto los conocimientos adquiridos como la experiencia laboral desarrollada durante el programa. “Este reconocimiento premia el compromiso personal que cada uno asumió al cumplir con las tareas asignadas y participar activamente en las instancias formativas”, sostuvo.

Por su parte, Danny Silveira destacó que la jornada representó “una verdadera celebración del trabajo y del esfuerzo de quienes apostaron a adquirir nuevas herramientas para su futuro laboral”. El director del Campus Litoral Norte recordó que “muchos de los participantes accedieron a través del programa a su primera experiencia laboral formal, al tiempo que desarrollaron capacidades específicas en áreas como gastronomía, construcción, administración y logística”.

Silveira también valoró “el trabajo realizado por docentes, equipos de gestión y funcionarios de UTU, quienes debieron coordinar en un corto período más de 30 capacitaciones distribuidas en tres departamentos, incluyendo localidades alejadas de las capitales departamentales”. Según explicó, el desafío implicó una importante tarea logística y administrativa para garantizar que la formación llegara a todos los puntos previstos.

Durante su discurso, Silveira defendió la importancia de programas que vinculan asistencia social con capacitación y trabajo efectivo. A su juicio, una de las mejores políticas sociales consiste precisamente en generar oportunidades de empleo y brindar herramientas que permitan a las personas mejorar sus condiciones de inserción laboral.

“Para un trabajador no es lo mismo salir a buscar empleo sin ninguna acreditación que hacerlo con una constancia de experiencia laboral y una certificación de formación”, afirmó. El jerarca sostuvo que “la realidad de los departamentos fronterizos, especialmente afectados por problemas de desempleo, vuelve aún más relevante este tipo de iniciativas”.

También hizo referencia a los cambios que atraviesa el mercado laboral “debido al avance de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, fenómenos que obligan a trabajadores e instituciones a adaptarse permanentemente”. En ese contexto, consideró que Uruguay Impulsa constituye “una herramienta eficaz porque combina transferencia de recursos públicos con capacitación y experiencia práctica, generando beneficios para los gobiernos locales, las instituciones educativas y los propios participantes”.

Además, recordó que recientemente se anunció la apertura de inscripciones para una nueva generación del programa, lo que permitirá dar continuidad a esta política pública.

Trabajo coordinado con el gobierno nacional

Walter Texeira Núñez, en diálogo con la diaria, “valoró especialmente la articulación entre organismos nacionales, departamentales y centros educativos”, y señaló que la cooperación institucional permite optimizar recursos y alcanzar mejores resultados.

“Es una oportunidad muy importante porque no solo permite trabajar, sino también formarse. Sabemos que detrás de cada participante hay una familia, proyectos y expectativas de futuro”, expresó.

El jerarca sostuvo que “la intendencia mantiene una política de trabajo coordinado con el gobierno nacional y diversas instituciones públicas para atender las necesidades de la población y generar oportunidades de desarrollo”. En ese sentido, mencionó los convenios existentes con UTU para pasantías y otras iniciativas orientadas a fortalecer la formación y la inserción laboral de jóvenes y adultos.

Con una nueva convocatoria de Uruguay Impulsa, las autoridades coincidieron en destacar el impacto positivo del programa y su capacidad para combinar capacitación, experiencia laboral y acompañamiento institucional.