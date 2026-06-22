Elecciones en el Cenur Litoral Norte: convocan a estudiantes, docentes y egresados a elegir sus representantes

Este martes se renuevan órganos de cogobierno regionales y locales; el voto no es obligatorio, pero se destaca su importancia.

Este martes se desarrollarán las elecciones del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar), una instancia en la que estudiantes, docentes y egresados podrán elegir a sus representantes en los principales órganos de cogobierno de la institución.

La votación se realizará entre las 8 y las 19 horas en distintos circuitos instalados en Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro. En la sede Salto funcionarán ocho circuitos electorales en el edificio central de la Udelar, además de una mesa en el anexo de calle Uruguay. También habrá circuitos itinerantes en la Estación Experimental de San Antonio y en el Hospital Regional Salto.

En diálogo con la diaria, el integrante de la Comisión Electoral del Cenur Litoral Norte por el orden docente, Gonzalo Bandera, explicó los alcances de la elección y destacó la relevancia de la participación para fortalecer la legitimidad de los órganos de gobierno universitario.

Bandera señaló que la jornada electoral permitirá renovar la integración de varios órganos fundamentales para el funcionamiento institucional.

“Se van a elegir a los integrantes del Consejo Regional, de la Asamblea del Claustro y de las Comisiones Directivas de las sedes de Salto y Paysandú”, explicó.

Los representantes serán electos por los tres órdenes universitarios: estudiantes, docentes y egresados. Cada uno de estos colectivos tendrá representación en los distintos órganos encargados de definir políticas académicas, presupuestales y de desarrollo institucional para la región.

La importancia de esta elección radica en que las autoridades elegidas tendrán incidencia directa en las decisiones que marcarán el rumbo de la universidad en el litoral norte durante los próximos años.

Según informó Bandera, a nivel regional están habilitados para votar aproximadamente 8.800 estudiantes, 323 docentes y unos 13.500 egresados.

Si bien no existe una discriminación exacta por departamento, las estimaciones manejadas por la Comisión Electoral indican “una distribución relativamente equilibrada entre Salto y Paysandú”, sin perjuicio de la participación de votantes de Artigas y Río Negro.

En el caso estudiantil, pueden participar quienes desarrollen actividades curriculares en las sedes que integran el Cenur Litoral Norte y figuren en los registros oficiales de la Universidad. Quedan excluidos los estudiantes de ingreso 2026.

Para los docentes se exige una antigüedad mínima de un año en funciones, mientras que los egresados habilitados comprenden tanto a graduados del propio Cenur como a titulados de la Universidad de la República que residan o trabajen principalmente en la región.

A diferencia de las elecciones universitarias generales organizadas por la Corte Electoral, “en esta instancia el sufragio no tiene carácter obligatorio ni genera sanciones para quienes no concurran”. Sin embargo, remarcó que la participación resulta fundamental para fortalecer el sistema de cogobierno universitario. “Es importante decidir quiénes serán los representantes y dar legitimidad a los órganos de cogobierno de nuestro Cenur”, sostuvo.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que los órganos electos tendrán posteriormente la responsabilidad de participar en la designación de las máximas autoridades regionales.

Bandera explicó que la Asamblea del Claustro será la encargada de elegir al futuro director regional una vez que asuman los nuevos integrantes. Asimismo, las Comisiones Directivas de cada sede podrán proponer candidatos para las direcciones locales, aunque la decisión final también recaerá en el Claustro.

Consultado sobre la posibilidad de reelección de las actuales autoridades, indicó que tanto el Director Regional, Mauricio Cabrera, como el Director de la sede Salto, Juan Romero, podrán ser nuevamente electos para un nuevo período.

Listas y competencia electoral

La competencia electoral presenta diferentes características según cada orden. En docentes existe una única lista por órgano, agrupada bajo el lema ADUR Litoral. Lo mismo ocurre en el orden de egresados, donde se presentó una sola lista integrada por representantes de Salto y Paysandú.

La mayor competencia se registra entre los estudiantes. Allí se presentan dos listas para el Consejo Regional, dos para la Asamblea del Claustro y dos para la Comisión Directiva de Salto, mientras que para la Comisión Directiva de Paysandú compiten tres listas.

Para sufragar basta con presentar la cédula de identidad o la credencial cívica. No obstante, quienes no concurran con documentación y aparezcan en el padrón igualmente podrán emitir un voto observado.

También podrán hacerlo aquellas personas que, pese a estar habilitadas, no figuren en los registros electorales. Bandera explicó que la Comisión Electoral revisará posteriormente cada situación para verificar si corresponde validar esos sufragios.

Incluso quienes estudian en un departamento y residen en otro podrán votar mediante este mecanismo. Del mismo modo, los egresados y docentes que detecten omisiones en los padrones están siendo convocados a participar igualmente.

Toda la información sobre padrones, listas, órganos de cogobierno y ubicación de circuitos puede consultarse en el sitio web del Cenur Litoral Norte.

Para Bandera, más allá de la cantidad de listas o de la ausencia de obligatoriedad, el desafío principal pasa por lograr una amplia participación de la comunidad universitaria.

“Se está votando un Consejo Regional por cuatro años, un Claustro por dos años y Comisiones Directivas por cuatro años. Quienes resulten electos tendrán una responsabilidad muy importante porque tomarán decisiones fundamentales para nuestra universidad durante un período prolongado”, señaló.

Por ello, convocó a estudiantes, docentes y egresados a concurrir a las urnas y formar parte de una instancia que definirá buena parte del futuro institucional de la Universidad de la República en el litoral norte del país.