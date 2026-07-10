UPA 2026 abrirá las puertas del Cenur para orientar a futuros estudiantes universitarios

La sede Salto del Cenur Litoral Norte recibirá a estudiantes y familias para presentar su oferta académica.

El próximo 29 de julio el Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte volverá a abrir sus puertas con una nueva edición de la Universidad de Puertas Abiertas (UPA), una propuesta que busca acercar la oferta educativa de la Universidad de la República (Udelar) a quienes se encuentran definiendo su futuro académico.

La iniciativa está especialmente dirigida a estudiantes de quinto y sexto año de educación media, tanto de secundaria como de UTU, aunque también convoca a familias y a cualquier persona interesada en iniciar estudios universitarios.

En diálogo con la diaria, Leticia Pou y Fernando Alonso, integrantes de la organización, explicaron que la actividad pretende transformar la universidad en un espacio cercano, donde los futuros estudiantes puedan conocer de primera mano las carreras, conversar con docentes y estudiantes avanzados y despejar todas las dudas antes del período de inscripciones.

“UPA es una instancia que venimos desarrollando desde hace varios años con el objetivo de acercar las propuestas académicas que tenemos en la sede Salto a quienes están próximos a egresar del bachillerato”, explicó Pou.

La sede Salto del Cenur ofrece alrededor de 40 opciones curriculares, entre carreras completas y otras modalidades de formación, una diversidad que será presentada durante la jornada mediante stands instalados en la planta baja del edificio. Cada espacio contará con docentes y referentes de las distintas carreras, quienes brindarán información detallada sobre los perfiles profesionales, planes de estudio y posibilidades de desarrollo.

Además de los tradicionales trayectos universitarios, también se presentarán los Ciclos Iniciales Optativos, una modalidad que permite ingresar a la Udelar y luego definir el camino académico dentro de distintas facultades y servicios.

Alonso destacó que, aunque la universidad mantiene sus puertas abiertas durante todo el año, UPA representa una instancia especialmente preparada para recibir a quienes están finalizando la educación media. “La idea es que puedan recorrer la universidad, conocer el edificio y empezar a sentirse parte de este espacio antes de ingresar”, señaló.

Uno de los principales atractivos de la jornada serán las visitas guiadas por los laboratorios de investigación, en las que los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo científico que desarrolla la Udelar en el norte del país.

La programación también incluirá charlas temáticas y actividades pensadas para despertar el interés por distintas disciplinas, especialmente entre quienes todavía no tienen definida una carrera.

Para Pou, uno de los mayores desafíos consiste en mostrar que la universidad va mucho más allá de las clases tradicionales. “Queremos que conozcan que aquí también se hace investigación, extensión universitaria y trabajo con la comunidad. Es una experiencia mucho más amplia de lo que muchas veces se imagina”, indicó.

Los propios stands incorporarán actividades prácticas e interactivas que permitirán conocer cómo trabajan carreras menos difundidas, como Recursos Hídricos o Diseño Integrado.

Según la experiencia acumulada en ediciones anteriores, las consultas suelen concentrarse inicialmente en carreras tradicionales como Medicina o Abogacía. Sin embargo, Pou afirmó que una vez que los estudiantes recorren la muestra, descubren propuestas que muchas veces desconocían.

“El Cenur tiene carreras exclusivas que no siempre están en el conocimiento popular. Cuando los jóvenes ven las experiencias prácticas y pueden conversar con quienes estudian esas disciplinas, aparece la curiosidad y empiezan a considerar otras posibilidades”, explicó.

Ese contacto directo también permite comprender el carácter interdisciplinario de la universidad y las oportunidades que ofrecen las nuevas áreas del conocimiento. “La innovación también está presente en la Udelar y muchas veces sorprende a quienes llegan pensando únicamente en las carreras clásicas”, sostuvo.

Una feria regional para el norte del país

La convocatoria trasciende ampliamente a la ciudad de Salto. Con el apoyo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se dispondrá de unidades de transporte para trasladar estudiantes desde localidades del interior del departamento. Está prevista la llegada de grupos provenientes de Belén, Constitución, Colonia Lavalleja, Valentín y San Antonio. A ellos se sumarán delegaciones de otros departamentos, como ha ocurrido en años anteriores con estudiantes de Baltasar Brum, Tomás Gomensoro, Chapicuy y Young. “La actividad termina convirtiéndose en una verdadera feria regional”, destacó Alonso.

En varias oportunidades también han participado representantes de otras sedes universitarias, así como equipos de Bienestar Universitario y del Fondo de Solidaridad, que brindan información sobre becas y apoyos económicos disponibles para quienes desean continuar estudiando.

Pou resaltó además una fortaleza particular del Cenur Litoral Norte: la posibilidad de concentrar en un mismo edificio una amplia variedad de disciplinas, algo que en Montevideo implica recorrer distintas facultades. “Esa es una potencialidad que siempre tratamos de mostrar. Aquí los estudiantes pueden conocer prácticamente toda la oferta en un solo lugar y descubrir la impronta específica que tiene el Cenur”, afirmó.

Finalmente, la invitación quedó extendida no solamente a los jóvenes próximos a egresar de la enseñanza media, sino también a padres, referentes familiares y adultos que estén pensando en comenzar una carrera universitaria.

“Es una actividad abierta para toda la ciudadanía. Queremos que se acerquen, que hagan preguntas, que se saquen dudas y que conozcan también cómo será el proceso de inscripción. Siempre es mejor tomar esas decisiones con información y orientación”, concluyó Pou.