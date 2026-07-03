Director de la sede Salto del Cenur : “Si los recursos son para becas, está claro que no hay nada para infraestructura”

Juan Romero, afirmó que la asignación prevista para la Universidad de la República se destina exclusivamente a becas estudiantiles y expresó su expectativa de que se pueda avanzar en el nuevo edificio universitario.

El deterioro de la infraestructura y la falta de espacio en la sede Salto del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) constituyen un reclamo de larga data.

En los últimos años, el sostenido crecimiento de la matrícula profundizó las dificultades: la sede presenta un déficit edilicio estimado entre 60% y 70%, mientras que el Palacio Veltroni, utilizado como espacio alternativo para el dictado de cursos, registra importantes carencias de infraestructura y problemas que han generado preocupación por las condiciones en las que estudian y trabajan estudiantes, docentes y funcionarios.

En ese contexto, y tras la presentación de la Rendición de Cuentas por parte del Poder Ejecutivo (el proyecto de ley anual que evalúa la ejecución presupuestal del ejercicio anterior y habilita reasignaciones de partidas y otros ajustes durante el período de gobierno), la diaria entrevistó al director de la sede Salto del Cenur Litoral Norte, Juan Romero, para conocer si la iniciativa prevé recursos o reasignaciones presupuestales destinados a atender las necesidades de infraestructura de la universidad en el departamento.

Romero señaló que la Universidad de la República solicitó una asignación presupuestal de 3.900 millones de pesos en la Rendición de Cuentas, pero el Poder Ejecutivo incluyó en su mensaje apenas 100 millones, equivalentes al 2,5% de lo solicitado.

Según explicó, esos recursos están destinados exclusivamente al sistema de becas estudiantiles, por lo que no se prevén partidas para obras de infraestructura, incrementos salariales para el cuerpo docente ni la incorporación de nuevos funcionarios.

“Si esos recursos vienen para becas, está claro que no hay nada para infraestructura. Los centros universitarios regionales somos parte de la Udelar y el mensaje es muy claro”, afirmó.

El director consideró que la asignación resulta insuficiente para atender las necesidades de la institución a nivel nacional. En ese sentido, recordó que el rector, Héctor Cancela, planteó que deberá abrirse una etapa de negociación política para procurar mayores recursos.

Con ese objetivo, indicó que las autoridades del Cenur Litoral Norte mantienen contactos con legisladores por Salto en busca de alternativas de financiamiento.

La intención es identificar, dentro de las posibilidades que ofrece la discusión presupuestal, partidas que permitan avanzar en la construcción del nuevo edificio universitario proyectado para la sede Salto.

Existe una contradicción entre el fortalecimiento del sistema de becas y la ausencia de recursos para mejorar la infraestructura universitaria. Ampliar el acceso a la educación superior requiere también garantizar condiciones edilicias adecuadas para estudiantes, docentes y funcionarios.

“Es una lucha de la gestión cotidiana. Hemos tratado de sensibilizar a quienes toman las decisiones, que son legítimas y respetables, aunque eso no significa que estemos de acuerdo”, expresó Romero.

El director manifestó su expectativa de que antes de fin de año puedan incorporarse nuevas partidas para la Universidad de la República.

En particular, señaló que el Cenur Litoral Norte aspira a obtener los recursos necesarios para completar el financiamiento de la nueva sede proyectada en Salto y avanzar en una solución a las limitaciones de infraestructura que enfrenta actualmente. “Las decisiones se tomaron en el ámbito institucional que corresponde; ahora esperamos que exista margen para mejorar la asignación de recursos”, concluyó.