El Polo Educativo Tecnológico de Salto consolida su expansión y planifica la oferta educativa de 2027

Con 820 estudiantes, el centro educativo cierra el primer semestre, proyecta su oferta académica para 2027 y amplía su vínculo con el sector productivo mediante iniciativas de innovación y capacitación.

El Polo Tecnológico Educativo ( PET) de Salto transita los últimos días del primer semestre lectivo.

Tras el cierre de esta etapa, los estudiantes iniciarán el receso de invierno y retomarán las clases el 3 de agosto. En paralelo, desde este martes 14 de julio comenzarán las reuniones de evaluación del cuerpo docente, instancia en la que se definirán los principales indicadores académicos del período, entre ellos el índice de promociones. “Recién ahí vamos a conocer los resultados”, señaló a la diaria el director de la institución, Robert Alves.

Con una matrícula que actualmente alcanza los 820 estudiantes entre las propuestas de bachillerato y educación terciaria, el Polo Tecnológico Educativo de Salto consolida un proceso de crecimiento que, según su director, está directamente vinculado a la ampliación de la oferta educativa.

El jerarca destacó que la institución ha logrado sostener las nuevas carreras y cursos incorporados en los últimos años, un desafío que, señaló, implica mucho más que abrir nuevas propuestas. “Cuando se innova hay muchas puntas que atender”, afirmó.

Entre ellas mencionó la necesidad de asegurar la participación de estudiantes, contar con docentes para cada formación y mantener la infraestructura y la organización necesarias para garantizar el desarrollo de los cursos.

La oferta educativa del PET de Salto combina propuestas de bachillerato y formación terciaria.

En educación media se dictan los bachilleratos en Turismo y, desde este año, el nuevo bachillerato en Ciencias y Tecnología de Laboratorio. A nivel terciario, la institución ofrece carreras y tecnicaturas en áreas como Logística, Recreación, Administración, Gestión de Alojamientos, Organización de Eventos, Deportes Náuticos, Tecnólogo en Deporte y Recreación, Guía Turístico, además de una especialización en Comercio Exterior y la Tecnicatura en Comunicación Social.

Alves explicó que, una vez culminado el primer semestre, la institución iniciará la planificación de la segunda mitad del año lectivo. Sin embargo, la mirada ya está puesta en 2027.

Según adelantó, el PET comenzará en las próximas semanas un proceso de evaluación y consulta para definir su futura oferta educativa. Para ello, se realizará un análisis interno y se convocará a docentes, estudiantes, actores de la comunidad y representantes del sector productivo, con el objetivo de relevar de primera mano cuáles son las necesidades formativas y la demanda del territorio antes de diseñar las nuevas propuestas.

Además de su función educativa, el Polo Tecnológico Educativo de Salto cumple el rol de Nodo de Innovación, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) que busca fortalecer el vínculo entre la institución y el sector productivo.

En ese marco, el centro trabaja actualmente en la elaboración de un banco de problemas, una herramienta que relevará las principales necesidades y desafíos planteados por empresas, organizaciones e instituciones del territorio y que será incorporada a una plataforma web de UTU de alcance nacional.

Foto: Ariel Volpi

Alves explicó que la tarea es llevada adelante por el equipo de la Unidad de Extensión en conjunto con distintas áreas del centro educativo y que los avances serán presentados el próximo 23 de julio, durante una mesa técnica en la que se compartirá la información recabada y se dará cierre a esta etapa del proceso.

El director recordó, además, que recientemente participó junto a integrantes de la Unidad de Extensión en un curso sobre gestión de la innovación y desarrollo territorial promovido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional.

A su entender, esa instancia de formación aporta herramientas para consolidar la planificación institucional y profundizar el trabajo del Polo como un actor comprometido con el desarrollo de la región.

En las próximas semanas, el Polo Tecnológico Educativo de Salto comenzará a difundir una nueva propuesta de formación virtual, abierta y gratuita, en el marco del convenio que mantiene UTU con la empresa estadounidense Cisco.

Los cursos abordarán temáticas vinculadas a la protección digital, la concientización en seguridad informática y la inteligencia artificial, áreas que integran la renovada oferta de capacitación tecnológica impulsada por ambas instituciones.

Alves destacó que las capacitaciones estarán dirigidas a toda la comunidad, sin requisitos de ingreso, y podrán realizarse de manera completamente virtual. Las personas interesadas deberán inscribirse a través de la página web de UTU. “Son cursos gratuitos, abiertos a todo público”, concluyó.