La comunidad LGBT+ de Salto impulsa una cooperativa de vivienda basada en ayuda mutua

El proyecto atraviesa sus primeras etapas organizativas y busca convertirse en un espacio de convivencia sustentado en la diversidad, la solidaridad y la participación colectiva.

La comunidad LGBT+ de Salto comenzó a dar forma a un proyecto que busca trascender la construcción de viviendas para convertirse en una experiencia de integración y desarrollo colectivo. Se trata de una cooperativa de vivienda impulsada por integrantes del colectivo, que tiene como objetivo facilitar el acceso a una vivienda digna a través del sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio, una herramienta con larga tradición en Uruguay.

La iniciativa se encuentra en una etapa inicial, pero quienes la integran aseguran que el entusiasmo y el compromiso del grupo han permitido avanzar en la organización y en la planificación de los próximos pasos. En diálogo con la diaria, Alexa Pereira, integrante de la comunidad LGBT+ y participante del proyecto, explicó que la propuesta nació a partir de la necesidad de generar oportunidades de acceso a la vivienda para personas que muchas veces encuentran dificultades para alcanzar ese objetivo por las vías tradicionales.

Según señaló, la cooperativa busca crear un espacio donde la diversidad sea un valor central y donde sus integrantes puedan desarrollarse en un ambiente seguro y respetuoso. “La idea es construir un lugar en el que se practiquen valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la empatía, porque entendemos que son la base de una convivencia sana y equitativa”, expresó.

Por el momento, el grupo no cuenta con un terreno definido para llevar adelante el emprendimiento habitacional. Sin embargo, Pereira explicó que se están realizando distintas gestiones y evaluando alternativas que permitan acceder a un predio adecuado. La búsqueda apunta a encontrar un espacio que reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de la cooperativa y que garantice una buena calidad de vida para las futuras familias residentes.

A pesar de encontrarse en una fase de organización, los integrantes consideran que el balance hasta ahora es positivo. Pereira destacó especialmente el trabajo de la comisión directiva y de los grupos de apoyo. “Hay gente comprometida, trabajando desde diferentes lugares para que esto avance. Eso es algo que nos motiva y nos demuestra que el objetivo es posible”, comentó.

Además del acceso a la vivienda, la cooperativa busca consolidar una red de apoyo y contención entre sus integrantes. En ese sentido, quienes participan en la iniciativa entienden que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer vínculos comunitarios y promover valores asociados tanto al movimiento cooperativo como a las luchas históricas por el reconocimiento de la diversidad.

Solidaridad y ayuda mutua

Consultada sobre el mensaje que les gustaría transmitir a otras personas de la comunidad LGBT+ que todavía no se han acercado a la propuesta, Pereira sostuvo que existen importantes puntos de encuentro entre los principios del cooperativismo y los valores que promueve la diversidad. “La solidaridad, la ayuda mutua y la autogestión democrática son elementos que compartimos y que nos permiten construir colectivamente. A eso se suma el hermoso grupo que hemos armado, donde cada persona aporta desde su experiencia y su realidad”, afirmó.

La referente destacó que el proyecto permanece abierto al diálogo y a la incorporación de nuevos integrantes interesados en sumarse al proceso. A su entender, la construcción de una cooperativa implica mucho más que la futura edificación de viviendas, ya que también supone la creación de espacios de participación, organización y aprendizaje colectivo.

En cuanto al vínculo con organismos e instituciones, Pereira indicó que ya se han concretado reuniones y conversaciones con la Intendencia de Salto y con la Cámara de Comercio LGBT+, instancias que permitieron presentar la iniciativa y comenzar a explorar posibles líneas de colaboración. De todas formas, señaló que el grupo aspira a generar nuevos apoyos a medida que el proyecto continúe creciendo y gane visibilidad en la sociedad salteña.

Uno de los desafíos inmediatos será la obtención de la personería jurídica, un paso clave para consolidar formalmente la cooperativa y avanzar en futuras gestiones. Si bien reconoció que los trámites administrativos suelen demandar tiempo, Pereira consideró que cada avance representa una señal positiva para quienes integran el proyecto. “Las gestiones pueden ser lentas, pero lo importante es que cada paso que damos es seguro”, sostuvo, y agregó que existe un esfuerzo permanente por mantener informados tanto a los integrantes de la cooperativa como a la ciudadanía sobre las acciones que se llevan adelante, con el objetivo de garantizar transparencia y fortalecer la confianza en el proceso.

Mientras continúan las gestiones y la planificación de las próximas etapas, la cooperativa comienza a consolidarse como una propuesta que combina el acceso a la vivienda con la construcción de comunidad. Para quienes la impulsan, el proyecto representa “la posibilidad de generar un espacio donde la diversidad, la participación y la solidaridad no sean solamente principios declarados, sino también parte de la vida cotidiana”.