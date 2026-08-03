Nueva tormenta en Salto con vientos de 102 km/h causó daños menores mientras el Cecoed se prepara ante crecida del río Uruguay

El Comité de Emergencia confirmó que la tormenta provocó daños puntuales sin personas lesionadas y mantiene activo el plan de contingencia por la crecida del río Uruguay, con centros de evacuación ya definidos.

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El encargado del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed), Aquiles Mainardi, señaló a la diaria que la nueva tormenta registrada en la madrugada del sábado, bajo alerta naranja de Inumet, presentó rachas de viento que alcanzaron los 102 kilómetros por hora, según los registros de la estación meteorológica de Nueva Hespérides.

Recordó que el fenómeno ocurrió, “paradójicamente”, otro sábado y casi en el mismo horario que el temporal del 18 de julio, aunque aclaró que “esta vez el impacto fue considerablemente menor”. Si bien se registraron lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos, “los daños fueron limitados”.

El episodio más relevante ocurrió en el barrio Don Atilio, “donde el techo de un local utilizado para los ensayos de una comparsa fue desprendido por el viento y cayó sobre la vivienda de una familia vecina”. Afortunadamente, los ocupantes, entre ellos dos niños, “no sufrieron lesiones y la reparación del techo comenzó ese mismo día”. También se registraron voladuras menores, ingreso de agua en viviendas, caída de árboles y columnas, sin mayores consecuencias.

Además de monitorear los efectos del temporal, el Cecoed concentra sus esfuerzos en la evolución del río Uruguay, que supera los 11,50 metros en el puerto de Salto.

Foto: Ariel Volpi

Mainardi explicó que “el Comité Departamental de Emergencias permanece en sesión permanente y ya realizó recorridas por las zonas que podrían verse afectadas”. La cota de seguridad está fijada en los 12 metros, nivel a partir del cual “comenzarían a darse las primeras evacuaciones”.

Si bien las proyecciones indicaban que en las siguientes 12 horas el río se mantendría en torno a los 11,70 metros, el organismo no esperará a que se alcance el límite para actuar si las condiciones lo requieren.

El Cecoed ya definió al Club Salto Uruguay como primer centro de evacuación para las familias que eventualmente deban abandonar sus hogares. Como alternativa inmediata, también podrá utilizarse el Hogar Estudiantil del barrio Dos Naciones.

Mainardi destacó que “existe una coordinación permanente con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para anticipar cualquier incremento del nivel del río y procurar que las evacuaciones, de ser necesarias, se desarrollen durante el día y en condiciones de seguridad”.

Aunque la atención pública suele concentrarse en el río Uruguay, el responsable del Cecoed advirtió que la principal preocupación se encuentra en los arroyos Ceibal y Sauzal, especialmente en las zonas de asentamientos ubicadas junto al Ceibal.

Foto: Ariel Volpi

Indicó que “los trabajos de limpieza realizados previamente permitieron retrasar el impacto del ingreso del agua”, pero reconoció que “el crecimiento simultáneo del río y de los arroyos podría afectar a numerosas familias en los próximos días, particularmente en los alrededores del parque Harriague”.

Mainardi valoró “la comunicación diaria con los técnicos de Salto Grande”, intensificada en las últimas jornadas debido a la evolución del río y a las previsiones vinculadas al fenómeno de El Niño.

Asimismo, consideró fundamental “el involucramiento del gobierno nacional, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el Congreso de Intendentes para enfrentar un escenario que podría derivar en inundaciones que podrían llegar a ser históricas”.

A su entender, “la planificación conjunta y la disponibilidad de recursos serán determinantes para responder de forma eficaz si la situación se agrava”.

Foto: Ariel Volpi

Recomiendan seguir los canales oficiales y prepararse con anticipación

Como mensaje a la población, Mainardi exhortó a los vecinos que residen en zonas inundables a descargar la aplicación de Salto Grande “para seguir en tiempo real la evolución del río Uruguay” y mantenerse informados exclusivamente por los canales oficiales.

Además, recordó que el Cecoed recibe consultas y reportes de emergencias a través del 099 383 807, e instó a las familias potencialmente afectadas “a comunicarse con anticipación para facilitar la organización de una eventual evacuación y garantizar una respuesta más eficiente”.