Salto continúa entre los departamentos con mayor incidencia de VIH; especialista insiste en la necesidad de un diagnóstico precoz

En el Día Nacional de Respuesta al VIH/SIDA, la infectóloga Isabel Bartaburu advirtió que los casos continúan aumentando y destacó que el test precoz y el tratamiento permiten llevar una vida normal.

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Cada 29 de julio Uruguay conmemora el Día Nacional de Respuesta al VIH/SIDA, una fecha destinada a promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento. En ese contexto, Salto vuelve a figurar entre los cinco departamentos con mayor tasa de incidencia de VIH, junto con Montevideo, Artigas, Rivera y Maldonado, según datos del Ministerio de Salud Pública.

Para conocer la realidad local, la diaria dialogó con la médica infectóloga Isabel Bartaburu, quien explicó que la epidemia continúa activa y que cada año se registran nuevos diagnósticos.

Bartaburu fue clara al señalar que el VIH sigue siendo un problema sanitario vigente. “La cantidad de pacientes crece. En todos lados hay permanentemente pacientes nuevos, es una epidemia mundial que todavía no está controlada”, afirmó.

La especialista explicó que existen diversas estrategias para reducir los contagios, entre ellas el uso del preservativo, las profilaxis pre y posexposición (PrEP y PEP), además de una medida que considera fundamental: aumentar la cantidad de personas diagnosticadas mediante la realización del test. Según sostuvo, “conocer el diagnóstico permite iniciar rápidamente el tratamiento y reducir significativamente la posibilidad de transmitir el virus”.

La infectóloga vinculó el crecimiento de los casos de VIH con un relajamiento en las medidas de prevención. Indicó que no solo aumentan los diagnósticos de VIH, sino también otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. “La gente no tiene conciencia, no toma precauciones y no se cuida. Eso hace muy difícil controlar estas enfermedades”, expresó.

Uno de los aspectos que más destacó Bartaburu fue el enorme avance de la medicina desde los primeros diagnósticos registrados en el país. Explicó que actualmente los tratamientos antirretrovirales permiten controlar completamente la infección y evitar que evolucione hacia la etapa SIDA, siempre que sean iniciados a tiempo y exista una correcta adherencia.

“Hoy los pacientes tratados pueden tener una vida totalmente normal. Si comienzan precozmente el tratamiento, pueden vivir con buena calidad de vida y evitar las complicaciones graves”, señaló.

Además, remarcó un concepto que ha transformado el manejo de la enfermedad, “las personas que reciben tratamiento y mantienen una carga viral indetectable no transmiten el virus”.

Bartaburu insistió en que muchas personas viven con VIH sin saberlo, por lo que recomendó incorporar el análisis a los controles médicos habituales. “Todas las personas deberían hacerse el test cada tanto, al menos una vez al año dentro de sus controles de salud”, indicó.

En Salto, recordó que el test rápido puede realizarse gratuitamente en el consultorio 1 del Centro Médico y también en el consultorio 19 del Hospital Regional Salto, sin necesidad de orden médica. La especialista sostuvo que “facilitar el acceso al diagnóstico es una herramienta esencial para disminuir los contagios y comenzar tempranamente el tratamiento”.

Consultada por nuestro medio sobre los grupos de mayor riesgo, Bartaburu señaló que “los adolescentes y adultos jóvenes concentran buena parte de los nuevos contagios debido a su mayor actividad sexual”.

Asimismo, recordó que el virus también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o la lactancia, razón por la cual el estudio forma parte de los controles prenatales. “La embarazada y su pareja deben realizarse el test para prevenir la transmisión al bebé”, explicó.

Salto tendría alrededor de 500 personas viviendo con VIH

Aunque aclaró que no dispone de una cifra exacta, la infectóloga estimó que “en el departamento viven aproximadamente 500 personas con VIH”. Ese número surge de la incidencia estimada para Uruguay, cercana al 0,5 % de la población, aunque advirtió que dentro de esa cifra existen personas que aún desconocen su diagnóstico. “Muchos están diagnosticados, pero otros todavía no saben que tienen la infección”, señaló.

Si bien los avances terapéuticos han reducido drásticamente la mortalidad, Bartaburu aclaró que “aún hoy hay personas que fallecen por causas relacionadas con el VIH”.

Las principales razones son el diagnóstico tardío y la falta de adherencia al tratamiento. “Los pacientes que conocen el diagnóstico, hacen el tratamiento y cumplen con la medicación no tienen problemas. Es una enfermedad crónica como tantas otras. Las complicaciones aparecen cuando el diagnóstico llega demasiado tarde o cuando no se sigue el tratamiento”, explicó.

Al final de la charla con la diaria, la médica dejó un mensaje dirigido a toda la población: “Lo más importante es acercarse y hacerse el test. Es la mejor forma de cuidarse y cuidar a los demás. Y si el resultado es positivo, comenzar el tratamiento cuanto antes para poder llevar una vida saludable”, concluyó.