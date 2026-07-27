Salto inauguró el primer refugio para mujeres en situación de calle

Inauguración del primer refugio para mujeres en situación de calle, el 27 de julio.

Cuenta con 20 plazas permanentes, con apoyo de organismos públicos y de la comunidad, el nuevo centro brindará alojamiento, atención integral y oportunidades de inserción laboral.

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Salto cuenta desde este lunes con el primer refugio exclusivo para mujeres en situación de calle del departamento, un dispositivo que comenzó a funcionar con ocho residentes y que tiene capacidad para albergar cómodamente a 20 personas.

La inauguración estuvo marcada por un clima de emoción entre las primeras usuarias y las autoridades nacionales y departamentales que impulsaron el proyecto.

El nuevo centro funciona en una finca cedida en comodato por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde anteriormente operaba el dispositivo Ciudadela. El inmueble fue reacondicionado mediante un trabajo conjunto entre organismos estatales, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Jorge Vaz Tourem. Foto: Ariel Volpi

Durante el acto, el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Jorge Vaz Tourem, destacó el significado de la apertura en una semana especialmente difícil para Salto, atravesada por el temporal y la creciente del río Uruguay. “Tenemos que celebrar los pequeños pasos que vamos dando. A partir de esta semana Salto cuenta con un refugio para mujeres que pretende ser mucho más que un techo, quiere ser una casa abierta a la comunidad y un espacio de desarrollo humano”, expresó.

Vaz Tourem subrayó que “el nuevo refugio no fue concebido únicamente para brindar comida y abrigo, sino como un espacio destinado a acompañar procesos de recuperación personal, inclusión social y autonomía”.

El jerarca sostuvo que “el objetivo es ofrecer contención integral mediante el trabajo articulado de distintas instituciones, incorporando atención sanitaria, acompañamiento psicológico, formación e inserción social”.

El director del Mides realizó un extenso reconocimiento a las instituciones que hicieron posible la puesta en funcionamiento del refugio. Destacó especialmente el trabajo del Ministerio de Defensa Nacional, cuyos funcionarios trabajaron durante más de un mes en las tareas de acondicionamiento del edificio.

También agradeció el apoyo económico de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), que permitió adquirir rápidamente materiales para culminar las obras cuando surgieron dificultades de financiamiento.

A ello se sumó el aporte de la Intendencia de Salto, que participa diariamente en la elaboración de alimentos destinados a los distintos dispositivos para personas en situación de calle, junto con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el Comité Departamental de Emergencias (Cecoed).

Gonzalo Civila. Foto: Ariel Volpi

Uno de los aspectos destacados por Vaz Tourem fue la decisión de que la gestión del nuevo refugio quede en manos de una organización del departamento. Según explicó, “además de brindar atención a las usuarias, el proyecto genera nuevas fuentes laborales para trabajadores salteños y fortalece una modalidad de gestión comunitaria”.

El director departamental resaltó además dos elementos innovadores del modelo implementado en Salto. Por un lado, el trabajo permanente de la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE, cuyos equipos de salud realizan seguimiento semanal de las personas alojadas tanto en este refugio como en el dispositivo masculino de calle Asencio.

Por otro, valoró la participación de la Universidad de la República, que desarrolla por primera vez en el país prácticas de estudiantes de Trabajo Social específicamente orientadas a la problemática de las personas en situación de calle.

Para Vaz Tourem, “esta mirada académica permite comprender que la exclusión habitacional no responde únicamente a problemas individuales, sino también a fracturas comunitarias y sociales”.

Para el director del Mides, el siguiente objetivo será desarrollar viviendas con apoyo que permitan a las personas alcanzar mayor independencia. “El desafío es que muchos usuarios ya no necesiten un refugio y puedan acceder a propuestas que les permitan ganar libertad y autonomía”.

Es la primera respuesta de este tipo en Salto

Tras la inauguración, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló a la diaria en rueda de prensa, que “se trata del primer centro específico para mujeres en situación de calle del departamento y uno de los pocos existentes fuera de Montevideo”.

Recordó que hasta ahora una respuesta de estas características en el interior solo funcionaba en Paysandú. “Estamos muy contentos porque esta es una concreción de la estrategia nacional para personas en situación de calle que presentamos junto al presidente de la República en abril”, expresó.

El ministro recordó que anteriormente muchos departamentos suspendían los dispositivos finalizado el invierno. Según explicó, la actual administración resolvió mantener abiertos los servicios durante todo el año en 16 departamentos, “entre ellos Salto”.

Ahora, agregó, el objetivo es diversificar la respuesta con dispositivos especializados según las necesidades de cada población. “Queremos que estos espacios sean una oportunidad para acceder al trabajo, retomar los estudios y reconstruir vínculos familiares y comunitarios”, sostuvo.

Civila aclaró que no existe un procedimiento burocrático para ingresar. Explicó que cualquier mujer en situación de calle puede ser derivada inmediatamente por la oficina territorial del Mides o por los equipos que realizan recorridas junto a la Policía Comunitaria. “La situación de calle no puede esperar ni burocratizarse. La respuesta debe ser inmediata”, afirmó.

Foto: Ariel Volpi

El ministro informó que “el gobierno continuará ampliando la cobertura en todo el país debido al crecimiento sostenido de la problemática”. Indicó que “al inicio de la actual administración existían poco más de 5.000 plazas de alojamiento y actualmente el sistema supera las 9.000”.

Asimismo, adelantó que “próximamente Salto contará con viviendas con apoyo y acompañamiento social, destinadas a personas que ya iniciaron un proceso de salida de la situación de calle”.

Civila también destacó programas como Accesos y Uruguay Impulsa, mediante los cuales más de mil personas provenientes de situaciones de calle cuentan actualmente con empleo protegido.

Finalmente, sostuvo que la problemática debe ser asumida como una prioridad nacional y requiere la participación de todo el Estado junto a la sociedad. “Es una tragedia que tenemos como sociedad. La respuesta debe involucrar a todo el Estado y a la comunidad para que las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida”, concluyó.