UTE estima restablecer este jueves casi la totalidad del servicio en Salto y analiza bonificaciones para afectados

Luego del temporal que provocó cortes de energía en más de 50.000 hogares de todo el país, de los cuales 30.000 corresponden a Salto, UTE desplegó 800 trabajadores y estima restablecer el servicio por completo este sábado.

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El vicepresidente de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Roberto Bentancor, calificó el temporal que azotó Salto como “uno de los episodios más graves” que recuerda en sus 48 años de trayectoria en el ente.

Según explicó a la diaria, la tormenta afectó a 14 departamentos del país y dejó sin suministro eléctrico a más de 50.000 hogares, de los cuales más de 30.000 correspondieron al departamento de Salto, el más golpeado por el fenómeno.

Bentancor señaló que las ráfagas alcanzaron los 130 kilómetros por hora y provocaron la caída de más de 600 postes, además de importantes daños en transformadores y líneas de distribución.

“Nos encontramos con una gran debacle. No recuerdo algo parecido”, afirmó, destacando además que la emergencia ocurrió durante un fin de semana largo, cuando “gran parte del personal se encontraba de licencia y solo permanecían operativas las guardias”.

Frente a la magnitud de los daños, UTE movilizó rápidamente a más de 800 funcionarios de distintas partes del país para atender la emergencia.

Bentancor destacó el apoyo recibido de la Intendencia de Salto, de funcionarios del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, del Sistema Nacional de Emergencias y del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien visitó las zonas afectadas.

A juicio del jerarca, la condición de empresa pública permitió responder con rapidez y priorizar la recuperación del servicio para todos los usuarios, independientemente de su ubicación. “Recuperamos más del 90% del servicio en muy poco tiempo, aunque todavía quedan los lugares de más difícil acceso”, explicó.

“Los costos de la emergencia se estiman en entre 3,5 y 4 millones de dólares”, aunque sostuvo que lo más importante fue evitar una tragedia mayor. “No quiero ni pensar qué hubiese pasado si el temporal se desataba en otra hora”.

Consultado por la diaria sobre la situación actual en Salto, Bentancor indicó que este jueves por la mañana permanecían entre 300 y 400 hogares sin suministro eléctrico.

Explicó que “las cuadrillas continuaban trabajando en territorio” y que “el número de usuarios afectados disminuiría significativamente a medida que se fueran energizando las líneas reparadas”.

El jerarca estimó que, si las condiciones climáticas acompañaban y el ingreso de maquinaria a las zonas complicadas era posible, el servicio podría quedar prácticamente restablecido durante la jornada.

También señaló que “luego comenzará una segunda etapa de trabajos, destinada a realizar las reparaciones definitivas de las instalaciones”, ya que “durante la emergencia muchas soluciones debieron ejecutarse de forma provisoria para acelerar la restitución del suministro”.

UTE analiza una bonificación especial

Bentancor confirmó que “UTE trabaja en un mecanismo de bonificación para los clientes que permanecieron varios días sin energía eléctrica”.

Explicó que “las compensaciones previstas actualmente en la reglamentación responden a interrupciones habituales del servicio y no contemplan eventos extraordinarios como el temporal registrado en Salto”.

Por esa razón, equipos técnicos y comerciales del organismo ya comenzaron a estudiar una fórmula especial. “Algo va a haber. Una bonificación va a haber”, aseguró.

Precisó además que “los usuarios no deberán realizar ningún trámite para acceder al beneficio”, ya que UTE cuenta con medidores inteligentes que permiten determinar con precisión cuánto tiempo permaneció cada cliente sin servicio. “La gente no tendrá que concurrir a las oficinas. Nosotros mismos vamos a comunicar quiénes serán beneficiados y cuál será la bonificación correspondiente”, afirmó.

Al término de la charla con este medio, Bentancor destacó “el esfuerzo realizado por los trabajadores que participaron en la recuperación del servicio”.

Recordó que muchas cuadrillas trabajaron jornadas de hasta 15 horas continuas en condiciones complejas y, en algunos casos, al regresar a sus propios hogares aun no contaban con energía eléctrica. “Demostraron profesionalismo y una enorme solidaridad. Es una tarea muy riesgosa y dejaron todo en territorio”, expresó.

Finalmente, reivindicó el papel de UTE como empresa pública, al sostener que la prioridad fue restablecer el servicio para todos los usuarios por igual, sin criterios de rentabilidad. “Cada cliente tuvo la misma prioridad. Esa es la diferencia que hace una empresa pública”, concluyó.