Salto ampliará la vacunación contra el meningococo sin agenda y busca inmunizar a unos 20.000 niños y adolescentes

La dirección departamental de Salud confirmó que la respuesta a la campaña contra el meningococo es alta.

La campaña de vacunación contra el meningococo impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) registra una importante respuesta de la población en Salto. La elevada demanda hizo que los cupos disponibles se completaran rápidamente, obligando a las autoridades sanitarias a diseñar nuevas estrategias para garantizar el acceso a la inmunización.

Así lo informó a la diaria el director departamental de Salud, Luis Rodríguez, quien explicó que las agendas disponibles se encuentran completas hasta el 31 de agosto, aunque adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas instancias de vacunación sin necesidad de agendarse previamente. “Hay una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Sabemos que el tema de la agenda ha sido un problema porque los cupos se agotaron rápidamente, pero ya se está trabajando para ampliar significativamente la disponibilidad”, sostuvo.

La campaña del MSP incorporó la vacuna MenFive de manera gratuita para lactantes y estableció una ampliación temporal destinada a niños y adolescentes de entre 9 y 15 años, con la intención de extender posteriormente la cobertura a la población comprendida entre los 2 y los 18 años.

Rodríguez informó que tanto ASSE como el Centro Médico de Salto preparan jornadas especiales de vacunación sin agenda previa para facilitar el acceso de la población objetivo.

Las autoridades sanitarias reconocen que muchas familias manifestaron su preocupación por la falta de cupos disponibles y que incluso algunas optaron por trasladarse a otras ciudades, como Paysandú, Bella Unión o Quebracho, para conseguir una fecha de vacunación. “Sabemos que las madres, los padres y los grupos de WhatsApp están reclamando lugares para vacunarse. Somos conscientes de esa preocupación y por eso estamos trabajando para ampliar la cobertura”, señaló.

El director insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad a la población al aclarar que actualmente Salto no registra casos de enfermedad meningocócica ni se encuentra atravesando un brote. “No hay casos de meningococo en Salto. El incremento de casos se concentra principalmente en Montevideo, por eso queremos llevar tranquilidad a las familias”, afirmó.

Según estimaciones de la Dirección Departamental de Salud, alrededor de 20.000 niños y adolescentes salteños integran el grupo habilitado para recibir esta inmunización extraordinaria.

Rodríguez explicó que el principal inconveniente no estuvo relacionado con la disponibilidad de vacunas sino con la cantidad de cupos habilitados en el sistema de agenda electrónica. “Las dosis están disponibles. Lo que reclamamos al nivel central fue justamente que se habilitaran más lugares para agendarse. A partir de la próxima semana se incrementarán de forma importante los cupos en todos los vacunatorios”, indicó.

La estrategia sanitaria contempla llegar tanto a la población urbana como a las zonas rurales del departamento. Además del vacunatorio del Centro Médico y del Hospital Regional Salto, participarán la UBA 3, la UBA 6 y el vacunatorio de Villa Constitución. Paralelamente, se desarrollarán acciones territoriales dirigidas a familias con dificultades para acceder al sistema de agenda digital.

“Hay poblaciones vulnerables que no siempre tienen acceso a un celular o a internet para agendarse. Vamos a ir al territorio y también a las zonas rurales para garantizar que todos puedan vacunarse”, explicó Rodríguez.

Las autoridades sanitarias entienden que reducir las barreras de acceso constituye un aspecto fundamental para alcanzar una alta cobertura de inmunización y proteger especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad social.

Generar inmunidad colectiva

Rodríguez destacó que alcanzar elevados niveles de vacunación permitirá generar un efecto de protección colectiva que reduzca la circulación de la bacteria. “El objetivo es lograr algo similar a lo que ocurrió durante la pandemia, aunque en un contexto completamente distinto. En este caso estamos hablando de una bacteria y no de un virus”, aclaró.

También recordó que la vacuna MenFive posee un amplio respaldo científico y un elevado perfil de seguridad. “Es una vacuna que se utiliza desde hace muchos años y brinda protección frente a cinco cepas diferentes del meningococo, por lo que ofrece una cobertura muy importante para la población”, concluyó.

Con la ampliación de cupos, las jornadas de vacunación sin agenda y el despliegue de equipos en distintos puntos del departamento, las autoridades esperan incrementar rápidamente la cobertura entre niños y adolescentes y fortalecer la prevención frente a una enfermedad que, aunque actualmente no registra casos en Salto, mantiene en alerta al sistema sanitario nacional.