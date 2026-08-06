Comerciantes reclamaron más seguridad y patrullaje en reunión con la Policía y autoridades departamentales en Salto

Jefe de Policía anunció más patrullaje y nuevas acciones coordinadas para atender la percepción que tienen comerciantes del microcentro de la ciudad.

La creciente preocupación por los reiterados hechos delictivos registrados en Salto motivó una reunión convocada por el Centro Comercial e Industrial, que reunió a empresarios y comerciantes del microcentro y de Termas del Daymán con autoridades departamentales y policiales.

El encuentro se desarrolló en la sede de la gremial empresarial y contó con una amplia participación, reflejando la inquietud existente en el sector por el aumento de situaciones de inseguridad y problemas de convivencia en espacios públicos.

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente de la Junta Departamental, Jonnathan Aramburo, acompañado por ediles del oficialismo; el secretario general de la Intendencia, Walter Texeira Núñez, y parte del Comando de la Jefatura de Policía de Salto, encabezado por el jefe, comisario mayor (R) Ernesto Cossio.

Durante la reunión, comerciantes y empresarios expusieron diferentes situaciones que afectan el funcionamiento cotidiano de sus actividades, especialmente en la principal zona comercial de la ciudad, donde señalaron problemas vinculados tanto a hechos delictivos como a la presencia permanente de personas consumiendo alcohol y drogas en la vía pública, acompañadas en algunos casos por perros sueltos, lo que genera preocupación entre comerciantes, trabajadores y clientes.

Finalizado el encuentro, la diaria dialogó con Cossio y con la presidenta del Centro Comercial, Aline Bisio. Para el jefe de Policía, este tipo de instancias “constituyen una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad”. Cossio valoró positivamente la convocatoria realizada por el centro comercial, al que definió como “una institución representativa de los vecinos y comerciantes de la ciudad”. Señaló que “el intercambio permitió conocer de primera mano la percepción que tiene el sector comercial sobre la seguridad y, al mismo tiempo, informar cuál es el estado de situación que maneja la jefatura”.

El jerarca explicó que la intención del comando policial “es mantener una política de cercanía con los vecinos y continuar realizando este tipo de encuentros para escuchar las inquietudes de quienes viven y trabajan en las distintas zonas del departamento”. Asimismo, indicó que la Policía asumió nuevos compromisos luego de la reunión. “Nos llevamos como tarea lograr más esfuerzo, conseguir más recursos y estar a la altura de lo que la ciudadanía pretende”, afirmó.

Uno de los temas que ocuparon buena parte del intercambio fue la situación que se vive diariamente en el microcentro salteño, particularmente sobre la calle Uruguay y las plazas céntricas. Según explicó Cossio, “la Policía reconoce la existencia de una población flotante que permanece durante determinadas franjas horarias en esos espacios públicos y cuya presencia genera molestias para comerciantes y transeúntes”.

El jefe policial sostuvo que esa situación está asociada al consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes y a la presencia de mascotas sin los cuidados establecidos por la normativa vigente. “Es una realidad que nosotros tenemos visualizada por el patrullaje que realizamos”, expresó. Aunque aseguró que “la zona ya cuenta con vigilancia permanente”, reconoció que “esa presencia policial todavía no logra satisfacer la percepción de seguridad que reclaman los comerciantes”.

Por ese motivo anunció que la jefatura procurará incrementar el patrullaje preventivo, especialmente mediante efectivos a pie y móviles en motocicleta, concentrando los recursos en los sectores donde existe mayor circulación de personas. “Hay deficiencias y debemos levantar la vara para alcanzar lo que la ciudadanía espera”, manifestó.

Una convocatoria que superó las expectativas

Por su parte, Bisio destacó a nuestro medio “la importante concurrencia registrada durante la reunión” y consideró que “la respuesta de comerciantes e instituciones demuestra la preocupación existente por la situación actual”.

Indicó que participaron representantes de la Asociación Agropecuaria de Salto, Salto Hortícola, comerciantes del centro y de Termas del Daymán, además de integrantes del gobierno departamental y de la Junta Departamental.

Para Bisio, “el objetivo principal es generar una acción conjunta que permita mejorar las condiciones de seguridad y recuperar la confianza tanto de comerciantes como de consumidores”.

Durante el encuentro, explicó, el jefe de Policía solicitó que las instituciones elaboren un documento señalando aquellos puntos en los que consideren necesario reforzar la presencia policial. La dirigente empresarial adelantó que “esa carta será elaborada en los próximos días y servirá como base para futuras acciones coordinadas”.

Bisio sostuvo que la preocupación ya trasciende los hechos delictivos y alcanza directamente la actividad comercial. “La gente y los comercios están con miedo. No queremos tener que atender a nuestros clientes detrás de rejas”, expresó.

También anunció que la próxima semana mantendrán una reunión con autoridades de la intendencia “para abordar otros aspectos vinculados a la convivencia urbana”. Entre ellos mencionó la situación del plazas Artigas y Treinta y Tres y los bancos ubicados sobre la calle Uruguay, espacios que, según afirmó, “permanecen ocupados por personas en situación de calle o con consumos problemáticos”.

La empresaria señaló que “esa realidad desalienta la circulación de clientes y afecta la imagen del principal paseo comercial de la ciudad”. A su entender, “mejorar la seguridad implica también intervenir sobre otros factores urbanos como la iluminación, la poda del arbolado y el mantenimiento de los espacios públicos”, aspectos sobre los cuales aseguró que ya vienen trabajando junto con el gobierno departamental.

Finalmente, Bisio sostuvo que “el sector comercial atraviesa un momento complejo desde el punto de vista económico” y que “recuperar un entorno seguro constituye una condición indispensable para reactivar las ventas, fortalecer la actividad comercial y devolver tranquilidad tanto a comerciantes como a quienes visitan el centro de Salto”, aseguró.