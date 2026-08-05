Lanzan Transforma Territorio Litoral con fondos no reintegrables para fortalecer Mipymes y emprendimientos del norte

El programa beneficiará a micro y pequeñas empresas y unidades de producción familiar de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro con aportes de hasta 150.000 pesos por proyecto.

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Con énfasis en la descentralización de las políticas públicas y el fortalecimiento del entramado productivo regional, quedó oficialmente presentado en Salto el programa Transforma Territorio Litoral, una iniciativa destinada a apoyar a las micro y pequeñas empresas (mypes) y a las unidades de producción familiar agropecuarias (UPF) de los departamentos de Artigas, Paysandú, Río Negro y Salto.

El programa es impulsado por la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con financiamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el apoyo del LATU, los gobiernos departamentales y diversas instituciones del territorio.

En el lanzamiento participaron el presidente de la delegación uruguaya ante la CTM de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla; el encargado de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la Intendencia de Salto, Pablo Da Cunda; y la directora nacional de Dinapyme, Ximena Cidrás.

Casaravilla destacó que “la estrategia institucional apunta a trabajar en estrecha coordinación con los actores del territorio”. Explicó que Salto Grande “ha consolidado una red de alianzas con organismos nacionales como el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría Nacional del Deporte, ANDE [Agencia Nacional de Desarrollo], Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Desarrollo Profesional] y la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]”.

Casaravilla recordó que la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande culminó recientemente una convocatoria que permitió seleccionar 101 pequeños emprendimientos de los cuatro departamentos del litoral norte, consolidando una política de apoyo al sector productivo.

El jerarca señaló que Transforma Territorio “constituye un nuevo paso dentro de un plan estratégico de largo plazo que pretende consolidarse durante el actual período de gobierno”.

Asimismo, anunció que el convenio con el MIEM prevé una inversión anual cercana a dos millones de pesos, permitiendo abrir convocatorias periódicas que otorguen previsibilidad a los emprendedores. “La idea es que quien no logre acceder en una edición sepa que el año siguiente volverá a tener la oportunidad de presentarse”.

Para Casaravilla, “el verdadero objetivo consiste en generar oportunidades para que surjan nuevas empresas, empleo y trabajo digno a partir del respaldo del Estado”.

Por su parte, Da Cunda sostuvo que desde el Área de Innovación y Desarrollo de la Intendencia de Salto se trabaja junto con ANDE, la OPP, el MIEM y otros organismos “para acercar las políticas nacionales a los emprendedores del departamento”.

Reconoció que “históricamente gran parte de los instrumentos públicos han tenido mayor impacto en el sur del país” y consideró que “uno de los principales desafíos consiste precisamente en lograr que las oportunidades lleguen efectivamente al norte”.

En ese sentido destacó que “la intendencia desarrolla actualmente programas de incubación de emprendimientos y acompaña proyectos vinculados al turismo, la horticultura y otros sectores productivos”. También valoró que “el lanzamiento del programa se haya hecho en Salto”, algo que consideró “una señal del proceso de descentralización que distintas instituciones nacionales comienzan a impulsar”.

La titular de Dinapyme explicó que “el programa forma parte de una política nacional de desarrollo territorial que procura diseñar herramientas específicas según las características de cada región”.

Recordó que “las mipymes representan el 96% de las empresas uruguayas y generan aproximadamente el 67% del empleo formal”, razón por la cual “constituyen un sector estratégico para la economía nacional”.

Según indicó, el programa Transforma Territorio “nació precisamente para atender las diferencias geográficas, sociales, culturales, institucionales y económicas que presentan los distintos departamentos del país”.

Cidrás sostuvo que factores como la ubicación geográfica, la cercanía a fronteras, la presencia de instituciones, el tejido empresarial existente, la realidad social e incluso las relaciones entre actores locales condicionan el tipo de políticas que deben aplicarse en cada territorio. “La idea es construir políticas públicas adaptadas a cada realidad y elaboradas en diálogo permanente con quienes viven y trabajan en esos lugares”.

Convocatoria con fondos no reintegrables

En esta primera edición para el litoral norte se destinarán 2,5 millones de pesos en fondos no reintegrables. Cada emprendimiento podrá acceder a un apoyo de hasta 150.000 pesos, recursos que deberán ser rendidos mediante la correspondiente documentación, aunque no deberán ser devueltos.

La convocatoria está dirigida a microempresas, pequeños emprendimientos y unidades productivas de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, priorizando algunos sectores específicos como el audiovisual y la producción de alimentos, entre otros establecidos en las bases.

Uno de los aspectos destacados por Dinapyme es que “los proyectos serán evaluados por tribunales integrados por representantes de las instituciones del propio territorio”, en lugar de resolverse exclusivamente desde Montevideo.

La intención es que “quienes analicen las propuestas conozcan la realidad económica y social de cada departamento, permitiendo una evaluación más ajustada a las necesidades locales”.

Otro de los cambios relevantes del programa es la simplificación del proceso de postulación. Cidrás explicó que “el formulario fue diseñado para que cualquier emprendedor pueda completarlo sin necesidad de contratar consultores ni elaborar extensos proyectos técnicos”.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de setiembre. Durante agosto Dinapyme continuará recorriendo distintos departamentos del país en el marco del Mes Nacional de las Mipymes.

Contactos de secretaría y correos:

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Tel. (598) 2840 1234 Int. 3102/3186 – Secretaría Dinapyme Int. 3196 – Desarrollo Territorial.