Seis de cada diez pymes de Concordia atraviesan una actividad parcial y casi el 70% vende menos

Aunque Concordia mantiene una histórica vinculación comercial con Salto, seis de cada diez empresas aseguran que ese intercambio ya no tiene incidencia en su actividad.

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Una encuesta del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) muestra un escenario de retracción sostenida, deterioro de la rentabilidad y cautela para invertir, aunque las empresas buscan adaptarse mediante la digitalización y nuevas estrategias comerciales.

Según la información brindada a la diaria por el presidente del Centro de Comercio de Concordia, Adrián Lampazzi, las pequeñas y medianas empresas de la ciudad argentina atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo continúa golpeando al comercio, la industria y los servicios, mientras la rentabilidad se deteriora y las inversiones avanzan con cautela.

Aun así, muchas empresas intentan reinventarse para sostener la actividad, incorporando ventas en línea, realizando inversiones puntuales y apostando a atravesar un escenario que, para la mayoría, no muestra señales claras de recuperación.

Ese panorama surge de la primera encuesta de 2026 realizada por el CCISC, elaborada a partir de las respuestas de 115 empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios.

El relevamiento, realizado durante el primer semestre del año, refleja una realidad marcada por la desaceleración económica, pero también por la capacidad de adaptación del entramado pyme.

Uno de los datos más contundentes es que el 60% de las empresas define su situación operativa como “parcialmente activa”. Solo un tercio afirma desarrollar su actividad con normalidad y un 7% declara estar sin actividad.

La retracción también se observa en las ventas. Casi siete de cada diez empresas (69,6%) aseguran haber vendido menos que en el mismo período de 2025. Dentro de ese grupo, más de una cuarta parte sufrió caídas superiores al 25% y un 11,3% reportó desplomes de más de la mitad de su facturación. En el otro extremo, apenas el 13,9% logró mejorar sus ventas.

El impacto económico se refleja además en la percepción que los propios empresarios tienen sobre la situación de sus negocios. Casi la mitad la califica como “regular”, mientras que uno de cada cuatro considera que es buena. Sin embargo, uno de cada cuatro la define como “mala” o “muy mala”.

La rentabilidad acompaña esa tendencia. El 68,7% sostiene que empeoró durante el último año y apenas un 8,7% afirma haber registrado alguna mejora.

Frente a un mercado más restringido, muchas empresas comenzaron a modificar la forma de comercializar sus productos y servicios. El relevamiento muestra que el 58,3% ya realiza ventas online, aunque en la mayoría de los casos estas todavía representan una proporción relativamente baja de la facturación total.

La transformación digital aparece así como una herramienta para sostener la actividad más que como un cambio consolidado del modelo de negocios. De hecho, cuatro de cada diez empresas todavía no comercializan por internet.

El intercambio comercial con Uruguay, históricamente un factor relevante para Concordia por su ubicación fronteriza, hoy tiene escasa incidencia para la mayoría de las empresas. El 64,3% asegura que no influye en absoluto en su actividad y casi un 30% considera que el impacto es bajo, aunque positivo.