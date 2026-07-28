MVOT e Intendencia firmaron convenios para impulsar vivienda, integración urbana y ordenamiento territorial en Salto

Tamara Paseyro y Carlos Albisu, el 28 de julio, en la firma de convenios en el Palacio Córdoba

La ministra Tamara Paseyro reafirmó que la atención a las familias afectadas por el temporal forma parte de una estrategia nacional para combatir la precariedad habitacional.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), encabezadas por la ministra Tamara Paseyro, desarrollan este martes una intensa agenda de actividades en Salto que incluye la firma de dos convenios de cooperación con la intendencia, una visita al complejo de realojo de La Amarilla y recorridas por las zonas más afectadas por el reciente temporal.

Durante la ceremonia, realizada con la presencia del intendente Carlos Albisu, la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, el director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci, y el secretario general de la Intendencia, Walter Teixeira Núñez, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre el gobierno nacional y el departamental para mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la planificación territorial.

El primero de los acuerdos fue suscrito entre la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana y la Intendencia de Salto. Su objetivo es establecer una hoja de ruta conjunta para definir prioridades en materia de vivienda, hábitat e integración social, en el marco del Plan Quinquenal de Vivienda.

Al presentar el contenido del convenio, Pablo Cresci explicó que “el acuerdo prevé elaborar un diagnóstico compartido de la situación habitacional del departamento, tomando como base el Registro Nacional de Asentamientos Irregulares”.

El documento contempla un listado georreferenciado de los asentamientos existentes, la posibilidad de incorporar nuevas áreas detectadas por el gobierno departamental, la definición de estrategias para prevenir nuevas ocupaciones irregulares y la identificación de zonas prioritarias donde desarrollar futuros proyectos de integración social y urbana.

Asimismo, se elaborará un cronograma de intervenciones para el corto y mediano plazo, con el propósito de orientar las inversiones y coordinar las acciones entre ambas administraciones.

El segundo convenio fue firmado entre la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Salto. La directora nacional Paola Florio señaló que el acuerdo tiene dos objetivos centrales: revisar las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y actualizar el Plan Local de Termas del Daymán, herramientas consideradas fundamentales para orientar el crecimiento urbano y el desarrollo sostenible del departamento.

Durante su intervención, la ministra sostuvo que ambos convenios son el resultado del trabajo conjunto iniciado desde el comienzo de la actual administración. “Desde el primer día elaboramos una hoja de ruta conjunta que hoy se materializa en estos convenios”, afirmó.

La jerarca subrayó que las acciones apuntan especialmente a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. “Estos convenios hablan de quienes viven en asentamientos y de cómo abordar la precariedad habitacional y el hábitat”, expresó.

Paseyro destacó además que la política de vivienda impulsada por el ministerio no se limita a la construcción de casas. “No es solamente la vivienda, es también el lugar donde está ubicada, con servicios, infraestructura y condiciones que permitan construir ciudad y ciudadanía”.

La ministra recordó que “convenios similares se están firmando con todas las intendencias del país con el objetivo de fortalecer las capacidades de planificación territorial y mejorar la gestión de los gobiernos departamentales”.

Por su parte, el intendente Albisu agradeció la presencia permanente de las autoridades del ministerio en Salto y resaltó la respuesta desplegada luego del fuerte temporal que afectó al departamento.

Recordó que pocos días antes habían compartido una instancia con el presidente de la República y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), “recorriendo las zonas más castigadas por el fenómeno climático”.

Albisu destacó especialmente el compromiso de los funcionarios del MVOT, “quienes permanecieron durante toda la semana trabajando junto a los equipos técnicos de la intendencia y del Sinae para relevar daños y asistir a las familias afectadas”.

El jefe comunal sostuvo que “Salto presenta importantes desafíos en materia de vulnerabilidad habitacional” y consideró que “el trabajo coordinado entre ambos niveles de gobierno permitirá avanzar en soluciones concretas para quienes hoy viven en condiciones precarias”.

La atención a las familias continuará

Durante la conferencia de prensa que hubo tras la firma de los convenios, la diaria consultó a la ministra sobre la posibilidad de que el ministerio disponga ayudas adicionales para reparar las viviendas dañadas por el temporal.

Paseyro explicó que “desde el mismo sábado en que ocurrió el fenómeno climático los equipos técnicos comenzaron un relevamiento conjunto con la intendencia y el Sinae para identificar las situaciones más urgentes”.

Indicó que “la asistencia continuará de acuerdo con ese diagnóstico, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad”. La ministra señaló que esta respuesta “forma parte de una estrategia más amplia prevista en el Plan Quinquenal de Vivienda, que contempla una línea específica destinada a combatir la precariedad habitacional”.

Recordó que “el gobierno ya había realizado un mapeo nacional de las viviendas con mayores carencias” y que “la emergencia provocada por el temporal aceleró la necesidad de intervenir en esas situaciones”.

Finalmente, destacó el programa Crece desde el Pie, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, destinado a atender la emergencia habitacional de mujeres embarazadas y familias con niños de hasta 3 años, mediante derivaciones realizadas por Uruguay Crece Contigo.

Para la ministra, “más que una respuesta excepcional al temporal, el fortalecimiento de estas acciones representa una política estructural orientada a reducir la vulnerabilidad habitacional y mejorar las condiciones de vida de las familias más necesitadas”.