Director de ANV destacó impulso de la vivienda en Salto y reconoció problemas de morosidad y escrituración en algunas cooperativas

Alfonso Lereté respaldó además la propuesta de exoneración impositiva a materiales de construcción incluida en la Rendición de Cuentas.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Alfonso Lereté, visitó Salto acompañado por el exdirector nacional de Recursos Acuáticos Jaime Coronel y el exsecretario nacional de MEVIR Leonardo Castro.

Aunque su visita estaba prevista para los últimos meses del año, el impacto del reciente temporal aceleró su agenda.

Durante la recorrida por distintos barrios, Lereté observó de primera mano los daños ocasionados por los fuertes vientos.

En el barrio Uruguay y en Grompone constató viviendas con techos destruidos y graves afectaciones estructurales. También manifestó preocupación por el aumento del nivel del río Uruguay, un escenario que podría agravar la situación de numerosas familias.

No obstante, destacó, en diálogo con la diaria, “la rápida respuesta de los organismos públicos” y valoró el trabajo coordinado entre el Plan Juntos, el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Salto y el Centro Coordinador de Emergencias Departamental. “Me voy con preocupaciones, pero también con una imagen muy positiva del trabajo conjunto que se está realizando”, afirmó.

La agenda incluyó una reunión con el gerente departamental de la ANV, César Braga, y funcionarios del organismo para analizar la situación habitacional del departamento. Según expresó Lereté a este medio, “actualmente existen 15 cooperativas de vivienda que se encuentran en distintas etapas de ejecución, desde el inicio de obras hasta su culminación”.

Las cooperativas reúnen un total de 268 viviendas distribuidas entre Covicemet, Covipolci, Covimirancho, Coviuniónparque I, Coviburton, Coviasisper, Covipresa, Covicuf, La Soñada del Norte, Covifunjansal, Don Bosco, Altos del Norte, Covi Ayuí I, Casa Propia Ya y Cooperativa Basalto.

El jerarca estimó que “estos proyectos beneficiarán aproximadamente a un millar de personas” y destacó que, “excluyendo Montevideo y Canelones, Salto se ubica junto con Tacuarembó entre los departamentos con mayor desarrollo del sistema cooperativo de vivienda”.

Respaldo a la exoneración de impuestos para cooperativas

Uno de los temas centrales abordados durante la entrevista fue el artículo 356 de la Rendición de Cuentas, que propone exonerar del pago de impuestos, principalmente el IVA, a la compra de materiales y contratación de servicios para la construcción de viviendas cooperativas.

Lereté expresó un firme respaldo a la iniciativa y sostuvo que “representa un beneficio significativo para miles de familias”. Explicó que “la eliminación de esos costos reducirá considerablemente el monto final de los créditos hipotecarios y facilitará la construcción de nuevas viviendas”.

El director de la ANV señaló que trasladó personalmente su posición al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, argumentando que “la medida permitirá fortalecer el sistema cooperativo y aumentar la cantidad de soluciones habitacionales”.

Recordó además que “la propuesta se complementa con la reducción de la tasa de interés de los préstamos para cooperativas, que durante el gobierno anterior pasó del 5% al 2%, una reivindicación histórica del movimiento cooperativo”.

Lereté afirmó que su postura “responde exclusivamente a criterios técnicos derivados del trabajo cotidiano que desarrolla la ANV con las cooperativas”.

Indicó que actualmente “existen unas 165 cooperativas en distintas etapas de desarrollo en todo el país y que el próximo 6 de agosto se realizará un nuevo sorteo para adjudicar créditos”.

En ese marco, sostuvo que “la exoneración tributaria permitirá abaratar los costos de construcción y ampliar el acceso a la vivienda para familias de ingresos medios y bajos”.

Aunque evitó realizar valoraciones partidarias sobre el debate parlamentario, manifestó su “expectativa de que el artículo obtenga respaldo durante la discusión particular de la Rendición de Cuentas”.

Durante su visita, Lereté mantuvo reuniones con autoridades de la intendencia, alcaldes de distintos municipios y posteriormente participó en un encuentro con ediles de la Junta Departamental.

Explicó que su metodología de trabajo “consiste en informar a todas las autoridades locales sobre las acciones desarrolladas por la ANV y recoger planteos que permitan coordinar soluciones con otros organismos del Estado”.

También anunció que al finalizar la jornada presentaría un informe de su gestión ante dirigentes del Partido Nacional, fuerza política que impulsó su designación.

Morosidad, escrituraciones y expedientes pendientes

Entre los desafíos que enfrenta actualmente la ANV en Salto, Lereté identificó la morosidad en algunas cooperativas como uno de los principales problemas.

Mencionó particularmente el caso de Covimus II y explicó que “la prioridad del organismo es refinanciar las deudas para evitar llegar a la instancia del remate de viviendas”.

Reconoció que “existen situaciones complejas en las que algunas familias nunca comenzaron a pagar las cuotas debido a problemas estructurales en las construcciones o dificultades jurídicas”, aunque advirtió que “también debe preservarse la equidad con quienes cumplen regularmente con sus obligaciones”.

Asimismo, informó que “la ANV trabaja para destrabar expedientes de escrituración pendientes en distintos conjuntos habitacionales del departamento”, entre ellos “viviendas ubicadas en Belén y Constitución construidas para familias relocalizadas tras la construcción de la represa de Salto Grande”.

En ese caso, explicó que “existen dificultades para determinar la titularidad de los terrenos, situación que impide a varias familias obtener la escritura definitiva de sus viviendas, pese a haber cancelado sus hipotecas”.

Lereté aseguró que la intención es coordinar acciones entre la ANV, la Intendencia de Salto y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para resolver estos casos y brindar seguridad jurídica a los propietarios. “Si logramos solucionar estos temas, volveré a Salto para decir que cumplimos”, concluyó.