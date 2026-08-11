Tras el temporal, los salteños valoran positivamente la respuesta de las autoridades

El informe de Ágora Consultores muestra una evaluación favorable de Orsi, Albisu y los organismos que actuaron durante la emergencia.

El 18 de julio, Salto se vio sacudido por un temporal de características excepcionales que dejó daños materiales, afectó servicios y tuvo consecuencias trágicas.

El episodio ocurrió pocos minutos después de las 3.00, cuando la ciudad y buena parte del departamento fueron alcanzados por fuertes ráfagas y una tormenta que puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

A partir de lo ocurrido, Ágora Consultores elaboró un informe denominado “Después de la tormenta”, un relevamiento que reúne una serie de datos sobre la percepción de la población y la respuesta de las autoridades frente a la emergencia climática.

El estudio busca aportar una mirada sobre cómo reaccionó el departamento ante un fenómeno que, más allá de las previsiones meteorológicas, produjo daños difíciles de evitar.

En diálogo con la diaria, el director de Ágora Consultores, Ernesto Nieto, recordó que el temporal se desató pocos minutos después de las 3.00.

Si bien existían alertas meteorológicas previas, señaló que este tipo de advertencias no alcanza para impedir que ocurran situaciones de extrema gravedad. Entre las consecuencias más trágicas del episodio estuvo el fallecimiento de una persona a raíz de un accidente provocado por la voladura de un techo.

El temporal dejó así una pregunta que trasciende la noche del 18 de julio: ¿qué tan preparada estaba Salto para responder ante un evento de estas características y cómo evaluó la población la actuación de las autoridades? El informe de Ágora aportar algunos elementos para responderla.

Nieto dijo que además del daño humano irreparable del fallecimiento de una persona, también hubo dos tipos de daños e impactos materiales y económicos de envergadura en el departamento: la producción hortifrutícola de Salto tuvo daños directos en más de 300 productores, las cifras de estos daños es de varias decenas de millones de dólares; mientras tanto, hubo barrios enteros con consecuencias también millonarias en infraestructuras de viviendas y comercios.

A eso se debe agregar el impacto de que media ciudad, donde vive la enorme mayoría de los habitantes del departamento, quedó, en algunos casos, sin servicios como energía o comunicaciones durante muchas horas o incluso más de un día.

¿Cómo evalúan la respuesta de las autoridades los ciudadanos salteños? Esta encuesta muestra que a pesar de todo lo sucedido, la opinión pública local tiene una evaluación positiva tanto de los principales actores como instituciones que actuaron en las horas y días inmediatos al temporal.

Las evaluaciones que realizaron los salteños de los dos actores políticos más importantes, el intendente local, Carlos Albisu, y el presidente Orsi que, a las pocas horas de lo sucedido estuvo en el departamento, realizó recorridas y mantuvo reuniones, indicaron que para la mayoría de la población la actuación de ambos tiene un saldo positivo importante.

Casi la mitad de los salteños evalúa como buena la actuación del presidente Orsi, mientras que casi el 60% piensa lo mismo de la de Albisu. Son algo más los que avalúan negativamente la actuación de Orsi, algo más del 20%, que la de Albisu, algo más del 13%.

Sin embargo, en ambos casos el saldo es positivo y también muestra una evaluación en esta crisis que está por encima de los valores de aprobación que ambos tienen en las mediciones más recientes de Ágora en el departamento salteño.

Tanto el presidente como el intendente tuvieron en esta crisis un desempeño que los muestra por encima de sus respectivas aprobaciones de gestión de los meses anteriores.

En este caso, los organismos nacionales obtienen valoraciones positivas superiores al 72% de las menciones, mientras que la coordinación local a partir del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) logra pasar el 64% de las menciones, en ambos casos el saldo también es ampliamente positivo.

Pero los organismos que intervinieron directamente también recibieron evaluaciones positivas, tanto los organismos nacionales como los bomberos, el Ministerio de Desarrollo Social, pasando por las empresas públicas como UTE y Antel, así como el Cecoed, también han recibido una evaluación altamente positiva de parte de la población salteña.

En momentos en donde buena parte de la opinión pública evalúa mal a muchos de los actores políticos un viejo axioma de las políticas públicas parece haberse puesto en movimiento en Salto: las crisis también son una oportunidad.

Es que precisamente en estos momentos los ciudadanos evalúan la capacidad de los dirigentes basándose en la velocidad, visibilidad y eficacia de la asistencia posterior. Si la gestión de la ayuda y la reconstrucción es percibida como rápida y organizada, los gobernantes pueden capitalizar políticamente el momento, reforzando su imagen de liderazgo y cercanía.

Todo parece indicar que estos eventos nos van a resultar cada vez más recurrentes en todo el país, por lo que resulta importante que los actores políticos y la gobernanza pública tenga en cuenta al menos dos dimensiones, para las políticas públicas, la prevención y coordinación multinivel parecen cada vez más imprescindibles, y para la legitimidad de los actores políticos, los ciudadanos reciben más o menos apoyos, pero también luego son quienes dan, o no, su voto, concluyó.