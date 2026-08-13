Consultorio de lactancia materna amplía el apoyo a madres y fortalece la promoción de la salud en Salto

La Intendencia de Salto puso en marcha un consultorio gratuito de lactancia materna para brindar orientación personalizada a embarazadas y madres lactantes, complementando el trabajo del Centro de Recolección de Leche Humana.

La Intendencia de Salto, a través del área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental, habilitó un consultorio de lactancia materna con el objetivo de brindar asesoramiento gratuito a embarazadas y madres que atraviesan esta etapa.

La iniciativa surge como una ampliación del trabajo que desde hace nueve años realiza el Centro de Recolección de Leche Humana, desde donde semanalmente se recolecta leche donada por madres para el Banco de Leche Humana del Hospital Regional Salto de ASSE.

El encargado del área, Carlos Silva, explicó a la diaria que el nuevo servicio responde a una necesidad detectada por las funcionarias del centro. “Veían la oportunidad de generar este consultorio porque quizás hay mamás que no quieren donar o no pueden hacerlo, pero igualmente necesitan orientación sobre cómo transitar el período de lactancia”, señaló. Destacó que el objetivo es abrir el servicio a toda la comunidad, independientemente de que las madres sean o no donantes.

Silva indicó que “no existen recetas universales para la lactancia, ya que cada madre y cada bebé presentan situaciones particulares”. Sin embargo, sostuvo que “sí pueden ofrecerse pautas generales y resolver dificultades específicas mediante consultas individuales”.

El consultorio funciona con agenda previa y es completamente gratuito. Las interesadas deben comunicarse al teléfono 4732 9898 interno 202, donde serán derivadas al Centro de Recolección de Leche Humana para coordinar una consulta. “En una sola consulta de algunos minutos muchas veces una mamá puede despejar sus dudas y continuar la lactancia con mayor tranquilidad”, afirmó.

El nuevo espacio está dirigido especialmente a madres primerizas, aunque también está abierto a mujeres embarazadas que desean prepararse para el período de lactancia. Silva remarcó la importancia de perder el miedo a preguntar y de consultar ante cualquier inquietud. “Hay que llamar, preguntar, sacarse las dudas y perder también un poco la vergüenza, porque algunos temas son de la intimidad, pero acá serán atendidas por profesionales”, expresó.

Las consultas estarán a cargo de las licenciadas en Enfermería Lourdes Yemini y Valeria Silvestri, quienes brindarán acompañamiento personalizado para prevenir dificultades frecuentes y promover una experiencia de lactancia saludable.

El jerarca recordó que la leche humana continúa siendo el alimento más completo para los recién nacidos y que una lactancia bien acompañada favorece el desarrollo integral del niño. “La leche humana materna es el mejor alimento para todo bebé lactante, no hay otro que la iguale. Tener un buen período de lactancia y hacerlo de manera correcta es lo mejor que le puede pasar al desarrollo de cualquier bebé”, subrayó, y añadió que ofrecer herramientas y apoyo durante esta etapa significa invertir en la salud futura de los niños.

Más información para impulsar la donación

Como desafío hacia el futuro, Silva sostuvo a nuestro medio que es necesario seguir difundiendo el funcionamiento del Centro de Recolección de Leche Humana para aumentar la cantidad de madres donantes.

Explicó que todavía persisten temores infundados entre algunas mujeres, quienes creen que donar leche puede afectar la alimentación de sus propios hijos. “La idea es que la mamá primero alimente a su bebé, que esté creciendo sano y saludable. Ese excedente, con el que no sabe qué hacer, es el que puede donar para ayudar a otros recién nacidos que lo necesitan”, concluyó.