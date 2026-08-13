Juventudes de Salto tendrán una agenda de actividades con foco en la participación y la descentralización

El Instituto Nacional de la Juventud presentó en Salto las propuestas que se desarrollarán durante agosto, con énfasis en la descentralización y la llegada a localidades y barrios del departamento.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, la directora nacional del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Eugenia Godoy, visitó Salto para presentar el Mes de las Juventudes, una agenda de actividades que se extenderá durante todo agosto y que busca acercar las políticas públicas a jóvenes de distintos puntos del departamento.

La propuesta fue presentada junto con el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Jorge Vaz Tourem, quien destacó el trabajo coordinado entre el gobierno departamental, los distintos equipos del Mides, las alcaldías y otras instituciones presentes en el territorio.

“Las acciones se desarrollan en conjunto con otras instituciones del departamento, con el gobierno de Salto, diferentes equipos del Mides y las alcaldías del interior”, señaló Vaz Tourem en rueda de prensa. En ese sentido, invitó a los jóvenes a participar en las actividades que se desarrollarán en Belén, Constitución, Valentín y distintos barrios de la ciudad de Salto.

El jerarca remarcó especialmente la apuesta a la descentralización. La intención, explicó, es que las propuestas vinculadas al desarrollo y la promoción de las juventudes no queden concentradas en la capital departamental, sino que puedan llegar a diferentes localidades y zonas del territorio.

Godoy, por su parte, explicó que el INJU está trabajando en una nueva estrategia para ampliar su presencia territorial y llegar también a jóvenes que habitualmente no se acercan a las oficinas del instituto. “Queremos encontrar la forma de estar más cerca de las juventudes que no llegan a nuestras oficinas”, sostuvo la jerarca, y señaló que esto implica fortalecer la presencia de los equipos de trabajadores en el territorio y generar espacios de encuentro con otros jóvenes.

En ese marco, una de las principales novedades será la puesta en marcha de los puntos INJU en Constitución y Belén. Se trata de una estrategia orientada a brindar espacios de orientación y consulta, facilitando el acceso a información sobre oportunidades y servicios.

Godoy explicó que, en un contexto marcado por la sobreinformación, “la información no necesariamente les llega a todos los jóvenes”. Por eso, desde el instituto entienden que es necesario generar espacios donde puedan acceder a información y orientación, entendiendo que el acceso a esos recursos también forma parte de la construcción de ciudadanía.

Durante agosto también se desarrollará en Salto el programa de voluntariado Prendete, una iniciativa del INJU dirigida a personas de entre 15 y 29 años que busca promover la participación ciudadana y el voluntariado. La propuesta apunta a que jóvenes puedan desarrollar proyectos comunitarios en sus localidades, con capacitación y acompañamiento territorial.

La iniciativa surgió, entre otros aspectos, a partir del interés manifestado por un grupo de jóvenes de Salto por involucrarse en distintas situaciones y necesidades de su comunidad.

Una agenda que recorre el departamento

La agenda comenzó este 12 de agosto y continuará durante las próximas semanas con propuestas educativas, recreativas, deportivas y de formación.

Este jueves 13, en la plaza principal de Constitución, se realizará la tercera edición de la Feria Encuentro de Oportunidades. El viernes 14, en el liceo de esa localidad, habrá un conversatorio con estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay de Rivera, con el objetivo de acercar sus experiencias y promover la continuidad educativa.

Ese mismo día, en la plaza de deportes 1 de Salto, se realizará la correcaminata Movete por la Niñez y la Juventud, organizada por la Mesa Zonal de la zona extremo oeste.

El domingo 17, en el Centro Cultural de Constitución, se desarrollará el taller “Identidad emprendedora”, que tendrá una segunda instancia el lunes 18 en el Centro MEC de Pueblo Belén. En esa localidad también se realizará un taller sobre noviazgo libre de violencia.

El martes 19 tendrá lugar el lanzamiento del Punto INJU. Al día siguiente, en Salto, se realizará nuevamente el taller “Identidad emprendedora”. La agenda continuará el 27 de agosto con la presentación de un Punto INJU en la zona sur de la ciudad de Salto y finalizará el 30 con una actividad de recreación y deporte en Valentín.

De esta manera, el INJU busca que el Mes de las Juventudes sea también una oportunidad para fortalecer la presencia institucional en el territorio, generar espacios de participación y acercar información y herramientas a jóvenes de la ciudad y del interior del departamento.