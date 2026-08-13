Subsecretaria del Interior consideró contradictoria a la oposición por reclamar más seguridad y no votar recursos en Salto

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, cumplió este miércoles una intensa agenda en Salto, que incluyó reuniones con el Comando de la Jefatura de Policía, actividades políticas y una jornada sobre salud mental y espiritualidad. Durante su visita, destacó el compromiso de cuatro efectivos policiales que actuaron durante el temporal del 18 de julio, cuando el departamento sufrió importantes daños.

Valverde explicó a la diaria que el reconocimiento fue un gesto hacia funcionarios que, pese a atravesar situaciones personales muy difíciles, priorizaron el servicio a la comunidad. “Quisimos hacer un reconocimiento a su amor, a su valor, compromiso y abnegación, porque incluso uno de ellos sufrió pérdidas importantes y, sin embargo, salió a salvar vidas y contener a la gente que más necesitaba”.

Además, visitó a otro efectivo cuya vivienda resultó gravemente afectada por el temporal. “[Queremos] mostrarles que el ministerio y la Policía Nacional están atentos a la situación que están viviendo los policías”, dijo.

La jerarca recordó que, como integrante de la Junta del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), existe preocupación por la llegada del fenómeno de El Niño durante el próximo mes.

Según manifestó, uno de los principales motivos de la visita a Salto es participar en un taller organizado por la Dirección Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública sobre salud mental y espiritualidad.

Valverde señaló que el Ministerio del Interior viene desarrollando una estrategia específica para atender la salud mental de los funcionarios policiales. “Estamos trabajando fuerte en una comisión de salud mental que involucra autoridades del ministerio, otras áreas y representantes de los distintos sindicatos policiales”.

Asimismo, defendió una visión amplia de la laicidad al abordar la dimensión espiritual dentro de las políticas de salud mental. “Entender la laicidad como el respeto a las distintas expresiones de fe. La espiritualidad tiene mucho que ver con el sentido de ser de las personas y eso tiene una relación muy importante con la salud mental”.

Sobre la contradicción de la oposición

Consultada sobre los reclamos por una mayor presencia policial en Salto y la negativa de sectores de la oposición a acompañar la Rendición de Cuentas, Valverde fue enfática: “Coincido con la categorización de contradicción”.

La subsecretaria sostuvo que el propio ministerio reconoce la necesidad de aumentar los recursos humanos en todo el país y recordó que la Rendición de Cuentas incluye la creación de 300 nuevos cargos policiales. “Entendemos que faltan policías en todo el país y por eso presentamos un proyecto con la creación de 300 nuevos policías”.

Advirtió que si la iniciativa parlamentaria no obtiene respaldo, esos ingresos no podrán concretarse en 2027. “Si la Rendición de Cuentas no es aprobada, estos 300 policías no van a estar para completar las vacantes”. Según indicó, esa situación no solo afecta a la ciudadanía, sino también al personal policial. “Quiere decir que la policía que está hoy queda mucho más exigida porque tiene que absorber más tareas, responsabilidades y tiempos de respuesta”.

La jerarca respondió además a las críticas formuladas por dirigentes de la oposición respecto al combate del delito y afirmó que la seguridad pública no debería transformarse en una herramienta de confrontación política. “Lamentablemente seguimos teniendo una tónica de que la seguridad es un botín político. Necesitamos salir de ese terreno”.

Valverde sostuvo que el ministerio trabaja sobre la base del Plan Nacional de Seguridad Pública como una política de Estado que debe involucrar tanto al oficialismo como a la oposición y a los gobiernos departamentales. “Lo que preocupa es que se termine utilizando como un botín político porque quienes quedan en el medio de estas discusiones son las personas que sufren las consecuencias de la inseguridad”.

En ese sentido, insistió en que existe una incoherencia entre los cuestionamientos al ministerio y la negativa a aprobar los recursos que, según el gobierno, permitirían fortalecer la seguridad. “Si es necesario que el ministerio haga una buena gestión, en coherencia deberían votar la rendición”.

Ante los reclamos por una mayor cantidad de cámaras de videovigilancia y móviles policiales en Salto, Valverde aseguró que continúan ejecutándose inversiones con el presupuesto vigente, aunque remarcó que la Rendición de Cuentas incorpora nuevos recursos tecnológicos. “Además de los 300 policías, tenemos una buena inversión en tecnología que colabora con la prevención del delito, la disuasión y la investigación”.

Finalmente, hizo un llamado a respaldar la iniciativa parlamentaria por considerar que trasciende las diferencias partidarias. “Es importante que la población entienda que esta rendición debe ser votada porque es para beneficio de las uruguayas y los uruguayos. No es para un partido político ni para un ministerio, es necesario que estas inversiones lleguen a la gente”, subrayó.