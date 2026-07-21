RAP de ASSE en Salto reorganiza la atención primaria, amplía servicios y busca reducir la sobrecarga en emergencias

La red atiende a más de 70.000 usuarios en 46 policlínicas; su director, Roberto Varela, destacó la reorganización del sistema, la reapertura de servicios y los desafíos de la nueva gestión.

La Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Salto continúa avanzando en un proceso de reorganización de sus servicios. El objetivo es fortalecer el primer nivel de atención y mejorar el acceso de los usuarios a la salud pública.

En diálogo con la diaria, el director de la RAP, Roberto Varela, informó que actualmente la red cuenta con 12 policlínicas urbanas y 34 en el interior del departamento, conformando un total de 46 centros de atención distribuidos entre la ciudad y las zonas rurales.

La estructura es sostenida por algo más de 200 funcionarios entre personal médico, de enfermería, administrativo y de apoyo, quienes brindan atención a más de 70.000 usuarios de ASSE. Según explicó, las unidades con mayor demanda son la UBA 1 y la UBA 3, que concentran buena parte de las consultas.

Varela explicó que al asumir la dirección encontró una RAP con varios aspectos que requerían cambios. Entre ellos mencionó “el cierre de algunas policlínicas y puestos de vacunación”, además de un sistema que priorizaba exclusivamente las consultas previamente agendadas. “Si una persona tenía un problema de salud y no estaba agendada, debía esperar hasta conseguir un turno”, señaló.

Frente a esa situación, la actual administración implementó la denominada “consulta del día”, reservando espacios diarios “para atender pacientes con problemas de salud que requieren una respuesta rápida y que no pueden esperar varias semanas por una consulta”.

Asimismo, se modificó el sistema para que los turnos perdidos por usuarios que no concurren puedan ser reasignados durante la misma jornada, “optimizando así el uso de las horas médicas disponibles”.

A estas medidas “se sumó la reapertura de dos puestos de vacunación, una reorganización de los horarios de atención y la incorporación de médicos generales en policlínicas que anteriormente atendían únicamente población pediátrica”.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la RAP es modificar un comportamiento que, según Varela, se ha instalado desde hace años, “recurrir a la emergencia hospitalaria por consultas que podrían resolverse en una policlínica”.

El director explicó que “existen casos en los que la asistencia a la emergencia está plenamente justificada, especialmente fuera del horario de funcionamiento de las policlínicas”. Sin embargo, aseguró que “también se detectan usuarios que utilizan el servicio de emergencia como si fuera su centro habitual de atención”.

A partir de revisiones de historias clínicas, la RAP identificó pacientes que “durante meses e incluso años consultaron exclusivamente en la emergencia sin concurrir a la policlínica correspondiente”. Ante esta realidad, el organismo trabaja junto al Hospital Regional Salto en el diseño de estrategias que incentiven “el uso adecuado del primer nivel de atención y permitan descongestionar la emergencia hospitalaria”.

Entre las fortalezas actuales de la RAP, Varela destacó “la amplia cobertura territorial que brinda la red de policlínicas”, tanto en la capital departamental como en el interior. No obstante, señaló que “uno de los objetivos es avanzar hacia la apertura de centros con horarios extendidos, especialmente en las unidades de mayor demanda”.

Para ello, ASSE ya tiene priorizadas obras de ampliación y refacción en la UBA 1 y la UBA 3, que permitirán incorporar nuevos consultorios y redistribuir las horas de atención médica y de enfermería. “Estamos en ese camino. En Uruguay muchas veces los procesos llevan tiempo, pero seguimos insistiendo para concretarlos”, expresó.

La actual gestión también asumió nuevas responsabilidades que amplían significativamente el alcance de la institución. Varela informó que recientemente pasó a depender de la RAP la Casa del Desarrollo de la Niñez, donde se atienden niños con trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje.

A ello se suma la incorporación de la Casa de Atención de Salud Mental, conocida tradicionalmente como el Patronato. Estas incorporaciones “obligan a una reorganización interna, con revisión de protocolos, coordinación entre equipos interdisciplinarios y nuevas modalidades de atención para garantizar un mejor acceso de los usuarios a estos servicios especializados”.

El director sostuvo que “el principal desafío sigue siendo mejorar permanentemente la calidad de la atención y llegar a quienes presentan mayores necesidades sanitarias”.

Atención sanitaria tras el temporal

Consultado por la diaria sobre la actuación de la RAP luego del fuerte temporal que afectó a Salto y durante la visita del presidente Yamandú Orsi al departamento, Varela explicó que “la institución puso todos sus recursos a disposición de las tareas de asistencia”.

Además del personal habitual, “se destinaron horas de médicos y enfermeros contratados para el Plan Invierno a la evaluación de situaciones sanitarias derivadas de la tormenta”.

En ese marco, equipos de la RAP ya hicieron visitas domiciliarias a familias afectadas con problemas complejos de salud, trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Intendencia de Salto para brindar respuestas integrales.

Al cierre de la charla, Varela afirmó que “el objetivo de la gestión es consolidar una red de atención primaria más accesible, eficiente y cercana, capaz de responder tanto a las necesidades cotidianas de los usuarios como a situaciones extraordinarias”, como las generadas por el reciente temporal que afectó al departamento.