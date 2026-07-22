Centro Paulina Luisi: a más de un año de su apertura, buscan ampliar el acceso a la atención psicológica de trabajadoras sexuales

Desde el equipo entienden que el estigma, las dificultades para acceder a la información y las experiencias previas con el sistema de salud siguen siendo barreras para pedir ayuda.

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Aunque funciona desde junio de 2025 y ofrece atención presencial en Salto y virtual para todo el norte del país, el Centro Paulina Luisi ha recibido pocas consultas.

Para el docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) e integrante del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, Paribanú Freitas, esto no necesariamente responde a la ausencia de necesidades, sino a las dificultades que aún existen para acceder a la información y a las barreras que enfrentan las trabajadoras y los trabajadores sexuales al momento de solicitar apoyo.

El Centro Paulina Luisi fue inaugurado oficialmente el 2 de junio de 2025 como un espacio universitario de atención psicológica y apoyo afirmativo destinado exclusivamente a trabajadoras y trabajadores sexuales.

Se trata de un proyecto integral de la Unidad Académica Salto de la Facultad de Psicología que articula distintas actividades y que, si bien tiene su sede en la capital salteña, brinda atención en línea en todo el norte de Uruguay en coordinación con las distintas asociaciones de trabajadoras sexuales del país.

En diálogo con la diaria, Freitas explicó que hasta el momento “han sido pocos los casos atendidos” y señaló que, en determinadas poblaciones, el acceso a la información continúa siendo limitado. En ese sentido, adelantó que durante el próximo año ese será uno de los aspectos que el equipo buscará abordar tanto en la región norte como en Montevideo.

El docente sostuvo que en Salto existe cierto conocimiento sobre la existencia del Centro Paulina Luisi, aunque consideró que la escasa demanda puede estar relacionada con distintos factores.

Entre ellos mencionó el desconocimiento acerca de los alcances de la atención psicológica, experiencias negativas previas dentro del sistema de salud y situaciones vinculadas a la renovación de las libretas de control sanitario, un requisito que las personas que ejercen el trabajo sexual deben actualizar cada seis meses para poder desempeñar su actividad.

Freitas indicó que el objetivo es que el Centro alcance una cobertura nacional. En esa línea, informó que se trabaja en la elaboración de un convenio con el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Udelar, a través de la docente Mariana Menéndez. “Ya estamos trabajando juntos”, señaló.

Si bien la inauguración se realizó en el Palacio Veltroni, actualmente las consultas presenciales se desarrollan en el local donde funciona Bienestar Universitario. Sin embargo, la mayor parte de la demanda provino de otros departamentos, especialmente Montevideo, Rivera y Tacuarembó, por lo que buena parte de la atención se realiza mediante Zoom o WhatsApp.

El centro depende de la Unidad Académica Salto de la Facultad de Psicología y trabaja en conjunto con el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Udelar.

Consultado sobre las dificultades que enfrentan las trabajadoras sexuales para solicitar ayuda, Freitas consideró que en Salto persisten fuertes procesos de estigmatización. “La sociedad salteña condena bastante, estigmatiza mucho y ofrece poca ayuda”, afirmó.

Aun así, explicó que personas del departamento han recibido atención a través de las plataformas virtuales. En algunos casos, esta modalidad responde a cuestiones logísticas, como las responsabilidades de cuidado de hijas e hijos, que dificultan la asistencia presencial.

El centro atiende de lunes a viernes, entre las 16.00 y las 19.00. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 099 140 478 para solicitar información o coordinar una consulta.