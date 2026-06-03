Soledad Marazzano: “Las políticas públicas deben responder a la realidad de cada territorio”

La directora de la ANDE dialogó con la diaria a raíz de que el organismo presentó en Salto un instrumento de apoyo a la inversión tecnológica dirigido a sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo.

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) realizó en el Centro Comercial de Salto una jornada orientada al fortalecimiento empresarial y la competitividad de las Mipymes, que incluyó el cierre del programa Adecuación Tecnológica 2025 y la presentación del nuevo programa Cashback.

Durante la jornada se presentaron los principales resultados e informes de cierre del programa 2025, una iniciativa orientada a facilitar e impulsar procesos de incorporación y adaptación tecnológica en pequeñas y medianas empresas, promoviendo mejoras en su productividad y competitividad.

La directora de la ANDE, Soledad Marazzano, dijo a la diaria que existe un compromiso de diseñar políticas públicas que no queden concentradas en los escritorios de la capital, sino que respondan de forma precisa a las realidades de cada departamento y localidad.

En ese marco, destacó la presentación de una herramienta que definió como “clave para el desarrollo productivo del país”, elaborada con la participación de empresas de Salto y de la región, representantes de las dos sucursales del Banco República en el departamento e integrantes de los equipos técnicos de la ANDE.

Marazzano recordó que las micros, pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía, pero también enfrentan desafíos estructurales. De acuerdo a los datos que se manejan, y que son clave para la toma de decisiones en la construcción de “nuestras estrategias”, la gran mayoría de las microempresas uruguayas no logran incorporar tecnología nueva y muchas de las que sí lo hacen a veces compran un equipo o un software, pero no logran transformar sus procesos ni capacitar a sus equipos.

“Por lo tanto, el verdadero desafío no es solo el acceso a la tecnología, sino la apropiación para generar ese valor agregado, para que sea real. Por lo tanto, para cerrar esa brecha, se unieron las capacidades de la Agencia Nacional de Desarrollo y las del Banco República para potenciar un programa que, en realidad, es histórico para la ANDE, que es el de Adecuación Tecnológica. Hasta ahora, este programa hacía un excelente diagnóstico de lo que cada empresa necesitaba, pero le faltaba el impulso para dar el salto hacia la inversión directa. Por ese motivo, se responde a esa necesidad con ese instrumento que se llama cashback para adecuación tecnológica”, explicó la directora.

Agregó que esa herramienta es “un incentivo financiero directo a la inversión”. “La empresa solicita un crédito en el BROU para inversiones tecnológicas y, a medida que cumple con las metas de su proyecto, la ANDE le reembolsa de forma directa entre el 10% y el 15% del capital prestado, dependiendo de si suma impacto ambiental positivo, con un tope de 500.000 pesos”.

Este instrumento está dirigido a empresas de sectores priorizados por la agencia, que son la agroindustria inteligente, las ciencias de la vida, la logística, las industrias creativas, la tecnología de la información y los servicios intensivos en conocimiento, así como el turismo. Marazzano dijo que “las cercanías que tienen los Centros Pyme son fundamentales para asesorar y acompañar a cada productor o empresa en este proceso”.

“La convocatoria está abierta y estará disponible hasta el 10 de julio. Toda la información está en la página web de la ANDE”. Invitó a postularse y ser parte de esa transformación, ya que “el apoyo a la tecnología y a la producción en todo el territorio nacional es impulsar el desarrollo del país”.