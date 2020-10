Varios de los residentes de la casa vienen de años de desgaste y de luchas internas, que en varios casos se cruzan con abandonos y desamores familiares. “La gente ahí afuera me discrimina bastante, pero acá he logrado un apoyo”, contó Patricia. Lucía dijo que va al liceo y ve que las adolescentes “se te ríen en la cara”, y Cristina relató que le han gritado cosas horribles en la calle.

“Hay días en que no me sale nada bien, pero no me puedo quedar porque algo no me sale bien, tengo que superar eso, pasarle por arriba, seguir viviendo”, contó Lucía, que, como sacando fuerza, dice que de chica se crio “en el Iname”, el Instituto Nacional del Menor, lo que ahora es el INAU.

Los varones no relataron situaciones de discriminación, pero sí de sufrimiento, como lo hizo Hugo, monteador olimareño de 39 años. Trabajaba talando un monte en Pan de Azúcar cuando fue al Hospital de San Carlos y pidió que lo viera un psiquiatra porque “tenía alucinaciones, veía figuras de personas de ojos abiertos, estaba como bien mal de la cabeza. Nunca antes me había pasado”. Relató que ahora está más tranquilo. La Casa de San Carlos “para mí fue una cosa buena, porque yo había pensado hasta en suicidarme, no podía sacarme eso de la cabeza; todavía se me tranca la cabeza, de repente me queda en blanco, pero ahora vengo con fe y luchando a ver si me puedo mejorar, tengo coraje de salir”.