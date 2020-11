La nueva técnica de test de diagnóstico de covid-19 por el método LAMP –sigla en inglés de la técnica de amplificación isotérmica mediada por bucle– permite obtener un diagnóstico en 45 minutos y será puesta en marcha. Así lo manifestó el gerente general de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Eduardo Henderson, el martes en el Hospital de Tacuarembó.

Esta técnica, desarrollada por la Universidad de la República (Udelar) y el Institut Pasteur, inicia el trabajo de la misma forma que el análisis por PCR: se toma una muestra del paciente a través del hisopado y, una vez en el laboratorio, la muestra se procesa para extraer el material genético, sostiene un video publicado por ambas instituciones. Pero, en la técnica LAMP se utiliza una única solución que “cambiará de color si detecta la presencia de coronavirus”. “Así, si al mezclar la muestra del paciente con una gota del reactivo LAMP el líquido queda rosado, el resultado será negativo”, explica el audiovisual; mientras que si el líquido queda amarillo, indica un resultado positivo. Todo el proceso puede demorar entre 45 y 60 minutos.

Al frente del desarrollo de esta nueva técnica ha estado Gustavo Salinas, docente de la Facultad de Química de la Udelar que trabaja en el Institut Pasteur y es hermano del ministro, Daniel Salinas. En la presentación en Tacuarembó, Salinas enumeró las diferencias con la PCR, a la que catalogó como “el estándar de oro y la técnica de referencia” y a la cual se recurrirá en los casos en que sea necesario. Salinas señaló que la PCR requiere de un equipo relativamente costoso, que la interpretación del resultado no es tan fácil como en el caso del LAMP y que tiene otra velocidad de la respuesta. Si bien el resultado de la técnica de PCR puede estar disponible en una hora –de hecho, ocurre así en el barco Francisco de Buquebus–, las cuestiones logísticas que implican el traslado de las muestras y su acumulación para procesar un volumen importante de muestras a la vez hace que los resultados estén disponibles, por lo general, al día siguiente.

Las ventajas de la técnica LAMP son que no requieren de un equipo costoso –aunque los reactivos sí son caros– y que los resultados pueden estar en menos de una hora. La Udelar y el Pasteur trabajan desde abril en el desarrollo de esta nueva técnica y la han adaptado en función de los resultados; en ese sentido, Salinas mencionó algunos de los hallazgos: “En el laboratorio estuvimos haciendo pruebas de muestras sin extracción de ARN, y ese paso no se puede obviar porque la sensibilidad se sacrifica demasiado y estuvimos haciendo pruebas de muestras de hisopado y de saliva, y en las muestras que nosotros probamos la sensibilidad también es menor”. De ahí algunos cambios con lo que había anunciado el ministro meses atrás.

La apuesta de las autoridades de ASSE es comenzar con un plan piloto de aplicación en el Hospital Tacuarembó y luego extender su uso a otros centros de salud. Según explicó Eduardo Henderson, gerente general de ASSE, se comenzará a aplicar a pacientes que requieran cirugías que no duren más de 90 minutos y que puedan recibir el alta en el día, que serán atendidos en una unidad separada el resto del hospital para evitar que quienes concurran a operarse tengan contacto con pacientes con covid-19 o sean sospechosos de tener el virus. De esta forma, ASSE busca atacar el retraso en las cirugías programadas. Según supo la diaria, este plan piloto comenzará a funcionar el próximo martes.

Carlos Batthyány, director ejecutivo del Institut Pasteur, explicó en la presentación en Tacuarembó que cuando esta técnica obtuvo la aprobación provisoria del Ministerio de Salud Pública (MSP), la presentaron al Congreso de Intendentes con miras de que todos los hospitales departamentales pudieran montar un centro diagnóstico basado en técnica LAMP. En Tacuarembó se está dando el primer paso.

Nuevas pautas

El 26 de octubre el MSP envió un comunicado a los laboratorios y prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud con indicaciones de testeos, aislamientos y cuarentenas. Entre ellas ya figura la utilización de los test LAMP o RT-PCR para la confirmación de casos de covid-19.

En esas pautas el MSP dispuso, también, que a partir de ahora toda persona diagnosticada con coronavirus que no haya manifestado ningún síntoma puede considerarse “recuperada epidemiológicamente” a los días completos desde la fecha en que se realizó el hisopado, ya no a los 14 como se consideraba antes.

A partir de esta comunicación, las personas sintomáticas ya no deben hacerse un segundo test a los 14 días del inicio de síntomas: describe que no es recomendable realizar nuevos hisopados “luego de que un caso es confirmado dentro de los tres meses posteriores al informe oficial”. “El RT-PCR para SARS-CoV-2 puede dar positivo por semanas, sin que esto signifique que existe transmisibilidad”, dice el comunicado, y agrega que hasta la fecha hubo “una mínima evidencia de reinfección” entre las personas con una infección previa confirmada por covid-19 y “una creciente evidencia de que la repetición de pruebas de ARN positivas no se correlaciona con la infección activa cuando se realiza un cultivo viral”.