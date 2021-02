Del total de mujeres que se internaron en el Pereira Rossell en 2020, sólo ocho embarazadas y una paciente que se asistió por un problema ginecológico dieron positivo al test de covid-19. Lafluf comentó que ninguno de los recién nacidos de esas madres tuvo coronavirus.

Al tiempo que se respetaron los protocolos para evitar los contagios de covid-19, el hospital apostó “a no perder la humanización de la atención, ni en el hospital de la mujer ni en pediatría”, resaltó Lafluf. “El parto es acompañado por quien la mujer elija, con los mismos criterios que veníamos trabajando, que no es solamente el acompañamiento, es el respeto del proceso fisiológico, que no se intervenga donde no se necesita intervenir sino que el equipo técnico acompañe el proceso de nacimiento”, explicó.

Una investigación de los docentes Leonel Briozzo, Giselle Tomasso, Stephanie Viroga, Fernanda Nozar y Ana Bianchi, publicada recientemente en la revista Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, buscó determinar el impacto de la pandemia en los resultados perinatales en el Pereira Rossell e identificó que desde el 15 de marzo hasta el 15 de setiembre de 2020 hubo una mayor incidencia de la prematurez y un mayor número de nacimientos con bajo peso y de pequeño tamaño para la edad gestacional con respecto al mismo período de 2019.

Al respecto, Lafluf comentó que los números finales de 2020 no terminaron marcando esa tendencia, que sí se veía en los seis meses que había considerado el estudio.

Consultado por la diaria, Briozzo coincidió con Lafluf, y reafirmó que en la investigación en la que participó no consideraron “los tres primeros meses y medio de 2020 porque queríamos medir impacto concreto de la situación sanitaria, psicológica y económica” del coronavirus. Briozzo, que es el jefe de la maternidad del Pereira, también está conforme con los resultados que alcanzó el hospital en 2020 y “en cómo ha enfrentado la maternidad la pandemia”, y acotó que los indicadores monitoreados de marzo a setiembre de 2020 están relacionados con problemas “que no son de la maternidad sino de la situación prehospitalaria de nuestra población”, como la crisis económica y el estrés general que se vivió en los primeros meses de la pandemia.