El 9 de abril, Giovanni Escalante, médico peruano especializado en salud pública, gerencia social y políticas de recursos humanos, dejará de ser el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay. Ocupa el cargo desde el 26 de octubre de 2016.

¿Con qué expectativa llegó hace cuatro años y medio y con qué idea se va del país?

Me voy gratamente complacido por haber conocido más la sociedad uruguaya. Me habían dicho que Uruguay era la Suiza de América por el desarrollo de sus políticas públicas, que era un país que había fortalecido sus instituciones. Uruguay ha sido un país de avanzada, porque muchas de las políticas de salud y las políticas sociales se fueron implementando en el tiempo y realmente lo he comprobado. He visto cómo funcionan las instituciones, hay mucha mayor transparencia, menor corrupción, no tiene índices muy altos de violencia, si bien preocupa mucho la violencia contra la mujer y los suicidios. Es un país que debe ser visto como un referente en América Latina y debería ser un país que aprecie lo suyo, pero que también se abra al mundo. Yo creo que es muy importante esta capacidad que se va a ir generando en el tiempo de que Uruguay pueda colaborar con otros países para generar mejores prácticas en América Latina y el mundo. Así que me voy agradecido. [Mi estadía] se ha caracterizado por un diálogo muy transparente, he estado en el anterior gobierno y en este, y la constante ha sido la transparencia, un diálogo muy fluido. Hemos trabajado de la mano con las autoridades pero también con los distintos actores, hemos logrado diversificar un trabajo no solamente con el Ministerio de Salud Pública, sino también con ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], con las intendencias, con la Universidad [de la República].

¿Qué otro aspecto tendría que mejorar Uruguay? ¿Hay algunas alertas en las que habría que trabajar?

Hay que mirar más allá de lo que ha sido la covid-19, poner luces largas para ver lo que se está viniendo. Uruguay está comenzando a tener mayor proporción de mayores de 65 años, y eso va a ir creciendo en el tiempo. Es una población que ha disminuido el número de nacimientos por debajo del nivel de reemplazo y eso a la larga va a tener un impacto en los sistemas de protección social, porque se necesita reemplazar a aquellas personas que están jubiladas con personas que entran activamente a un mercado laboral, pero para eso se necesitan gurises y después jóvenes. En Uruguay se ha infantilizado la pobreza porque hay unos bolsones recurrentes de pobreza. ¿Cómo hacer que esos factores se resuelvan en el tiempo para asegurar que todos tengan las mismas oportunidades para salir adelante?

Se necesita, también, revisar todo el tema de las políticas migratorias. En este mundo hiperconectado tiene que haber facilidades migratorias en cada uno de los países de las Américas, porque ese es el destino de los países. Donde hay un flujo muy dinámico de la población, es necesario que [el migrante] pueda tener las mismas oportunidades laborales en cada uno de los países, por las características que tiene América Latina. Se necesita revisar algunos instrumentos que han tenido vigencia, como el Reglamento Sanitario Internacional, y en eso estamos trabajando. Se había revisado en 2005, pero ahora, con todo el asunto de la pandemia, hay que mirarlo de nuevo. Los países comenzaron a tomar determinadas medidas para proteger a sus poblaciones, pero las fronteras son muy porosas, las personas circulan muy dinámicamente, sin pasar a veces los controles fronterizos oficiales, y ahí está el aspecto humanitario: la migración es un derecho humano. ¿Y qué pasa con las personas que tienen alguna condición de salud? Hay que tratar a otro ser humano como igual, eso se tiene que proteger a lo largo y ancho de los países. Hay que comenzar a mirar la sostenibilidad de los sistemas de salud, porque los sistemas de salud que garantizan el acceso a cobertura universal son fundamentales, ahora lo estamos viendo: los sistemas que son fragmentados, mal financiados, no han dado respuesta, la gente saturó los servicios y hubo un colapso. Todas esas son las luces de alarma que estamos viendo en todos los países en América Latina, y Uruguay tiene mucho que dar en todo eso. Una responsabilidad de este y los futuros gobiernos es lograr mantener sus sistemas sociales con este esquema de protección social en salud.