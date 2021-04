Miguel Asqueta, titular de la Dirección General de Salud, se refirió al tema en la comparecencia del equipo del MSP ante la Cámara de Senadores el martes pasado. Asqueta sostuvo que 390 médicos de especialidades afines (cardiología, nefrología, anestesia, neumología, entre otras) se inscribieron en cursos de capacitación y habilitación transitoria para dar apoyo en CTI durante la pandemia, según la versión taquigráfica. Briva aclaró que fueron 250 los que cursaron y entre 150 y 200 los que lo terminaron.

Para el docente en la cantidad de participantes en ese curso influyó el momento de lanzamiento de la convocatoria -en febrero-, cuando las proyecciones de la evolución de la pandemia eran totalmente distintas, pero fueron "superadas por las realidad". También reconoció que en enero había una expectativa mayor sobre las repercusiones que tendrá el curso, pero valoró que de todas formas hubo formación de recursos.

Briva contó que aún no se ha hecho una evaluación formal de los resultados de la primera capacitación porque "no es parte del objetivo de esta etapa", y señaló que no se está pensando en formar a nuevos especialistas, sino "simplemente tratar de que se pongan en sintonía con la práctica de una especialidad que no es la de ellos”. De todas formas, sostuvo que la cátedra ha ido recogiendo las opiniones de los centros de salud y lo fundamental ha sido el "aspecto humano: cómo se integran esos colegas nuevos a un área que no es la propia”, algo que “en líneas generales viene funcionando bien". Sin embargo, acotó que eso no se puede transferir a resultados clínicos, y por eso es importante que estos médicos se sumen a grupos que ya estén trabajando.