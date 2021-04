Este lunes, durante cerca de tres horas, estuvo reunido el plenario del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), en una sesión virtual en la que se habló sobre la mayoría de los temas relacionados con la pandemia, pero en particular se hizo énfasis en la situación de los CTI, ya que es “lo más urgente”, señalaron a la diaria fuentes del grupo.

Minutos después de la reunión, el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias consignó que el lunes se realizaron 12.990 análisis (número que más tarde se ajustó a 11.720) y se detectaron 2.564 nuevos casos de coronavirus. Además, se confirmaron 71 fallecimientos por covid-19, una cifra que marca un récord de muertes diarias en Uruguay.

En cuanto a la reunión del GACH, si bien las fuentes señalaron que sobre los CTI no hubo mucha más información que la que ya se conoce, indicaron que la distinción semántica entre “colapso” y “saturación” es “inútil”, dada la situación actual. Además, uno de los integrantes del GACH subrayó que estamos ante “la crisis más importante de la historia de la medicina intensiva de Uruguay”.

El último reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva informó que actualmente hay 504 pacientes con coronavirus en camas de CTI, lo que equivale a 53,4% del total de camas operativas disponibles (943), mientras que el porcentaje de ocupación total, sumando otras enfermedades, es de 77,2% (728 camas). En tanto, según los números que consigna la última actualización del Monitor de Ocupación de Centros de Cuidados Críticos del Ministerio de Salud Pública, hay 982 camas disponibles y 735 ocupadas (74,8%), siendo 494 las que tienen a pacientes con coronavirus (50,3%).

En la reunión del GACH también estuvo sobre la mesa el futuro del grupo. Según las fuentes, el coordinador general del GACH, Rafael Radi, recordó que en su momento se había manejado que el grupo se retiraría cuando la vacunación estuviera encaminada a buen ritmo, como está sucediendo ahora, y la situación de los casos se mantuviera con “relativo control”, pero esto último no se está cumpliendo. Por lo tanto, subrayó la importancia de que el grupo se mantenga presente en este momento, porque su rol sigue siendo necesario.

También se intercambiaron ideas sobre la forma de continuar, y se subrayó que “tiene que haber un cambio” por el lado de la comunicación con la ciudadanía. El espíritu es de “hablarle un poco más a la población”, señalaron desde el GACH. Por último, no se habló de proponer nuevas medidas; la base continuará siendo lo que propuso el grupo el 7 de febrero, aunque “ahora la situación es incluso peor que la que se preveía en ese documento”.

“Hacia fines de esta semana no habría disponibilidad de camas”

A su vez, el representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Carlos Cardoso, aseguró el lunes que hasta el momento no hubo casos de omisión de asistencia en esta situación de emergencia sanitaria, porque hubo medidas de complementación entre las instituciones. Pero advirtió, en diálogo con Informativo Sarandí, que, según las proyecciones de los matemáticos, “hacia fines de esta semana no habría disponibilidad de camas” en las unidades de cuidados intensivos. La proyección toma en cuenta la cantidad de ingresos a CTI y los relaciona con las altas y los fallecidos, y señaló que el indicador actualmente se encuentra por encima de 1,5. “En términos simplistas, de disponibilidad de camas hoy, hacia fines de esta semana no habría disponibilidad de camas, pero esto no es tan simple, porque las medidas de gestión también cuentan”, dijo, en relación a la adaptación de lugares de internación para recibir a pacientes con esta enfermedad.

Cardoso mostró preocupación por la falta de personal capacitado para el trabajo en unidades de cuidado intensivo, y dijo que actualmente se está trabajando “en forma estresada” y “agobiada”. También mencionó que si bien todavía hay disponibilidad de algunos insumos médicos, como sedantes, “hay preocupación porque hay una demanda aumentada, y la oferta obviamente no puede acompañar de igual forma esa demanda, por ahora”.

Partido Colorado: “Hay margen para tomar alguna medida”

En tanto, este lunes se reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, que trató, entre otros temas, la situación de la pandemia y “las medidas dispuestas a tomar para disminuir la movilidad de la población”, según se señaló en un comunicado. El diputado colorado Felipe Schipani, integrante del CEN, dijo a la diaria que si bien no hubo ninguna resolución concreta para proponer alguna medida más, sí hubo pronunciamientos de varios integrantes del CEN, incluido él, en el sentido de que “hay margen para tomar alguna medida, a fin de que pueda operarse un cambio en la movilidad que determine una baja en los contagios”.

Subrayó que al CEN colorado le preocupa “muchísimo” la situación, porque “todos los datos que se manejan hablan de que, en todo caso, a lo máximo que podemos aspirar es a llegar a una meseta” de contagios, pero “no se advierte una reducción de la circulación del virus y, por lo tanto, de los contagios”. Entonces, varios integrantes del CEN entienden que “por parte del gobierno se pueden tomar más medidas para procurar reducir la movilidad”. Schipani señaló que las que se podrían aplicar son las ya formuladas en el famoso último informe del GACH, del 7 de febrero, ya que no van a empezar “a inventar medidas”.

“También coincidimos, y en ese sentido estamos alineados con el presidente [Luis Lacalle Pou], en que todo esto también pasa por la conducta que asumamos: tratar de reducir los contactos y ser responsables. Hay que hacer un llamado a eso, y tratar de dar un mensaje más potente, porque eso también puede ayudar”, finalizó el diputado.