Hasta el momento están abiertas dos investigaciones urgentes dispuestas por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por dos hombres fallecidos por covid-19 que no recibieron asistencia médica a pesar de haberla solicitado. La primera corresponde al fallecimiento de un hombre de 37 años el 13 de abril en Salto y la segunda a la muerte un hombre de 49 años el domingo 18 en su vivienda en Bella Unión (Artigas).

Antes de estos casos, ya se registraban otros. El lunes 22 de marzo, falleció un hombre de 71 años por covid-19 en la localidad de Suárez (Canelones), sin recibir ningún tipo de asistencia de su prestador de salud, ASSE. El hombre además tenía una enfermedad renal. La hermana del hombre fallecido, Graciela, contó a la diaria que luego de ser diagnosticado el 17 de marzo con SARS-CoV-2, el señor “pasó bien” el viernes y el fin de semana, pero el lunes comenzó a tener algunas complicaciones respiratorias. Su estado desmejoró rápidamente con el pasar de las horas y la familia llamó en reiteradas ocasiones al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105) de ASSE, e “incluso la doctora de la clínica de diálisis de Pando” llamó a la emergencia, contó la hermana del hombre.

El servicio de asistencia no llegó hasta después de las 22.30, cuando el hombre ya llevaba cerca de dos horas muerto por un paro cardiorrespiratorio: “Los médicos aparecieron para darme la certificación de fallecimiento. Nada más”, sostuvo Graciela. La única asistencia que pudo recibir se la dieron los familiares que lo acompañaban guiados por la médica de la clínica de diálisis donde se asistía, dijo su hermana; le colocaron ventiladores para que pudiera respirar mejor.

Según contó la hermana, los médicos de ASSE una vez que llegaron al lugar no dieron explicaciones de la demora. La familia optó en su momento por no hacer ningún tipo de denuncia por problemas de salud de otros miembros del núcleo familiar. Se limitaron a hacer publicaciones en Facebook cuando comenzaron a darse a conocer situaciones similares en otros departamentos y finalmente decidieron dar a conocer la historia de su familiar en la prensa. “Esto ocurre desde hace rato ya, no fue sólo en Salto y Bella Unión”, y ocurrió a “45 minutos de Montevideo, que hay disponibilidad de ambulancias desde Pando y otros lugares”, dijo Graciela. Agregó que “la asistencia de ASSE es pésima. Esto que cometieron es una negligencia médica, cómo no va a aparecer nunca un médico”.

Fuentes de ASSE reconocieron a la diaria que un hombre que estaba recibiendo diálisis falleció en su domicilio, pero indicaron que el deceso ocurrió “mientras estaba yendo el médico al domicilio, una hora después de haber pedido asistencia”.