A través de Imperfectos su segundo libro, mediante la historia de 14 personas que son sus pacientes, los psicoanalistas y escritores argentinos Ornella Benedetti y Santiago Silberman abordaron padecimientos mentales frecuentes como la depresión, la ansiedad y la tristeza.

Según explicaron en diálogo con la diaria los casos clínicos son historias de superación, “no en el sentido del éxito” enmarcado en una meta o un resultado puntual si no en el contexto de que “son pacientes que se animaron a hacerse una pregunta y a llevar su padecimiento a una consulta”, ya sea algo que sintieron o una manifestación del problema a través de ataques de pánico, tocs o diferentes fenómenos psicosomáticos.

En el primer libro, Verdades no dichas, abordaron la salud mental pero desde un encare “más teórico” y ahora “intentamos bajar a tierra algunos conceptos psicoanalíticos porque nos dimos cuenta en el intercambio con los lectores del primer libro, que les gusta mucho leer a gente que padece lo mismo, sentirse identificados”, contaron.

Los casos que integran el libro son de personas que ambos conocieron en consulta, “con algún agregado literario para dejar en evidencia cosas para que resalte el padecimiento o la complejidad de lo que se está tratando en ese caso” y así se aprenda en el proceso de lectura. Al final de cada capítulo plantearon preguntas para que los lectores se puedan hacer en base a su propia realidad.

“La selección de los 14 casos fue compleja, escribir un libro de a dos ya es complejo, pero finalmente abordamos los seleccionados por lo que implican”, contaron los autores. “Tenemos una manera de entender el padecimiento que es la angustia atravesando todo el recorrido del libro porque es algo que nos pasa a todos por una pérdida o por algo que nos dimos cuenta que no va a ocurrir, ante eso hacemos cosas y en ese hacer es donde nos terminamos enfermando”, detallaron.

Según Benedetti y Silberman, todas los padecimientos que mencionan en el libro tienen que ver con intentar escapar de la tristeza: “la ansiedad es adelantarse para evitar que algo malo nos pase, la depresión es aferrarnos a algo que perdimos y no lo aceptamos, las fobias se relacionan con no pensar en que lo que nos angustia no es realmente lo que nos angustia y es solo la manifestación de algo más”, explicaron. Consultados sobre por qué abordaron los temas seleccionados, explicaron que todos son fenómenos psicosomáticos que más llegan al consultorio.

En el libro desarrollan algunos conceptos puntuales, por ejemplo, los “patrones de rigidez”. Los autores explicaron que se refiere a cómo las personas sufren el sentido que le dan a las cosas. “Sufrimos porque pensamos que como somos feos nadie nos va a querer, pero en realidad son solo creencias a las que nos aferramos tanto que en determinado momento no podemos salir de ahí entonces nos termina angustiando y le damos ese sentido durante toda la vida” porque además “caemos en binarismos”, es decir, que si no es blanco entonces es negro. “Lo que hacemos en consulta es introducir grises y ver cómo nos estamos contamos la vida”, explicaron.

Ante la consulta de si se puede decir que el libro califica de autoayuda, ambos manifestaron que no porque como psicoanalistas son “un poco enemigos” del género pero reconocieron que es una demanda que se les hace recurrente. “Las personas necesitan saber qué hacer” entonces “creemos que la diferencia de nuestro libro está en que en vez de dar respuestas invitamos al lector a preguntarse, esa es la herramienta”. Sin embargo, los libros de autoayuda “son efímeros porque las personas necesitan otras respuestas constantemente y eso hace que compren otro, y otro”.

Se plantean preguntas porque la experiencia dice que “el paciente empieza a entender cuando se permite dudar” y no cuando cierra una pregunta. Por esto el libro invita a cuestionar las creencias limitantes y a enfrentarse con la angustia, porque es lo que te permite no enfermarte, concluyeron.

El libro ya está a la venta en librerías de todo el país y será presentado en Montevideo el 24 de julio a las 18.30. Quienes quieran asistir pueden hacerlo con previa inscripción online.