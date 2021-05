Este viernes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó un documento de Recomendaciones para la vigilancia y control de casos y contactos de covid-19[ (https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/recomendaciones-para-vigilancia-control-casos-contactos-covid-19) que incluye las recomendaciones de aislamiento y cuarentena para el personal de salud con exposición de riesgo a SARS-Cov-2 durante la actividad laboral.

La pauta establece que un trabajador de la salud que sea inmunocompetente que haya recibido hace más de 15 días las dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech y que haya tenido contacto con una persona con SARS-Cov-2, pese a que no haya usado el equipo de protección personal adecuadamente al momento de la exposición, y siempre y cuando no tenga síntomas de covid-19, no deberá hacer cuarentena; alcanzará con que continúe trabajando usando adecuadamente el equipo de protección personal y que se haga un test de antígeno al séptimo día (si es negativo, se recomienda hacer test de PCR) y controlarse de manera activa los síntomas.

Esta decisión sigue las recomendaciones hechas por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República que, tal como informó El País el 22 de abril, propuso que quienes tuvieran desde hace más de 14 días las dos dosis de la vacuna de Pfizer no hicieran cuarentena. En diálogo con la diaria, Victoria Frantchez, docente de la Cátedra de Enfermedades infecciosas, explicó días atrás que la recomendación surgió de “una duda recurrente” que planteaban los médicos y que para despejarla, consultaron bibliografía internacional. En concreto, la cátedra sugirió que un trabajador de la salud en esa situación en concreto puede no hacer cuarentena “en el entendido de que lo más probable es que no adquiera la infección o, si la adquiere, que tenga una carga viral muy bajita como para evitar las transmisiones”, resumió Frantchez. La médica aclaró que se habla sólo de contacto laboral porque los contactos con los pacientes se dan con elementos de protección personal y son puntuales, a diferencia de las interacciones en la comunidad, que la exposición puede ser mucho más intensa y prolongada.

Esta flexibilización de las cuarentenas sólo es recomendada -y así lo tomó el MSP- para quienes hayan sido inmunizados con la vacuna de Pfizer porque “por ahora es de las únicas vacunas que tenemos datos firmes de que previenen las infecciones asintomáticas, o sea que el personal de salud no sería un vector importante en las infecciones”, explicó Frantchez. Puntualizó que la vacuna de Pfizer previene en más de 70% la enfermedad asintomática, y que no se tienen datos de la efectividad de la Coronavac contra la infección asintomática.

El texto del MSP baraja otras dos situaciones en las que el personal no deberá hacer cuarentena. Una de ellas es si no está vacunado o lo está de manera incompleta (porque no pasaron los 15 días de la segunda dosis de Pfizer) y tuvo un contacto laboral con un positivo de SARS-CoV-2 pero usó adecuadamente el equipo de protección personal; tampoco se recomienda deberá hacerse un hisopado nasofaríngeo.

La otra situación es si la persona se expone a un caso positivo pero tuvo covid-19 en un plazo inferior a 60 días y se encuentra asintomático. En ese caso se recomienda hacerse un test de antígeno de forma inmediata y si diera negativo, repetirlo entre cinco y siete días después; si volviera a dar negativo, el médico clínico determinará si es necesario hacerle un test de PCR.

Situaciones para cuarentena o aislamiento

El documento del MSP enumera las situaciones en las que el personal de salud tendrá que considerar hacer cuarentena o aislamiento.

Si el trabajador no está vacunado o lo está de manera incompleta y no usó de manera inadecuada el equipo de protección personal, se le hará de inmediato un test de antígenos, deberá hacer siete días de cuarentena y luego se le aplicará el segundo test de antígenos; si diera negativo, se podrá considerar hacerle un test de PCR.

También deberá hacer cuarentena si tiene las dos dosis de Coronavac, porque “no existe evidencia suficiente, en lo que respecta a la infección asintomática y transmisibilidad, que permita tomar decisiones de modificar la necesidad de cuarentena tras el contacto”, dice la pauta del MSP.

Si el trabajador está completamente vacunado pero tiene condiciones causantes de inmunosupresión (por recibir medicamentos inmunosupresores, por tener cáncer o ser trasplantados), explicita el documento del MSP, o si está completamente inmunizado ero tiene exposición al SARS-CoV-2 por aerosoles de alto riesgo (quienes trabajen en intubación orotraqueal o reanimación) sin el uso correcto del equipo de protección personal, se indicará un test de antígeno de forma inmediata y el inicio de la cuarentena. Si diera negativo, el trabajador tendrá que repetirse el test de antígeno cuando hayan pasado entre cinco y siete días de la exposición; si diera negativo, tendrá que hacerse un nuevo test mediante la técnica de PCR.

El texto aclara que dentro de la actividad laboral se incluye tanto el contacto con un paciente como con otro trabajador de la salud.