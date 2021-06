La rehabilitación para usuarios problemáticos de sustancias es, para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), uno de los pilares del quinquenio. El plan es liderado por Pablo Fielitz, director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, que es psiquiatra y magíster en Drogadependencia.

Fielitz consideraba que el Portal Amarillo, el mayor centro de ASSE para tratamiento de adicciones, tenía mecanismos de ingreso y derivaciones muy lentos. En diálogo con la diaria, comentó que el Portal Amarillo ha agilizado esos mecanismos y que el fortalecimiento de los equipos de salud mental en el que está trabajando ASSE permitirá que estos equipos hagan la asistencia ambulatoria de pacientes adictos, que hasta ahora se hacían en el Portal Amarillo. Con esa descentralización, el Portal tendrá espacio para crear una unidad de desintoxicación, que es una de las cartas de Fielitz.

Dijo que la unidad de desintoxicación va a permitir “atender situaciones de crisis en adicciones que llegan a las puertas hospitalarias, básicamente, que sistemáticamente quedaban por fuera del circuito porque no tenía a dónde mandar a ese paciente: lo mandaba con una receta y ‘llamá al 0800 1020 que te van a dar número’”. Valoró que esa forma de proceder “es un desastre desde el punto de vista asistencial, es una porquería”. Señaló que “a nivel mutual no pasa eso: llaman al psiquiatra de urgencia, lo internan, lo desintoxican y lo mandan a alguna clínica especializada con la que tenga convenio la mutualista; es mucho más ágil la respuesta”. Acotó que “esto es un diagnóstico que existe desde hace más de 15 años, no es que no se sepa, lo que pasa es que, entre otras cosas, no se destinaba dinero a solucionarlo y requiere gastos: de personal [y en instalar] los dispositivos.

De acuerdo a lo previsto, la unidad de desintoxicación del Portal Amarillo tendrá 20 camas. Se sumarán a las 20 camas del residencial del centro y a las 15 camas que tiene ASSE en contrato con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. En total, el Portal tendrá 55 camas. Fielitz adelantó que hay un proyecto para crear una unidad de desintoxicación en Aiguá, en Maldonado, pero que se esperará a contar con tres meses de experiencia de la unidad del Portal Amarillo, para “ver qué falla” y comenzar la segunda experiencia “con algunos problemas resueltos”, para que ellos no tengan que atravesarlos.

Otros dispositivos

En el tema drogas, ASSE trabaja en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde, según destaca Fielitz, sí funciona la intersectorialidad. Informó que ya cuentan con un local en el Cordón, en Montevideo, en las calles Guayabos y Frugoni, en donde se creará un centro diurno para personas alcoholistas. Anunció que dentro de un mes, aproximadamente, se creará un “centro diurno para politoxicómanos” –pueden ser alcoholistas, pero sobre todo consumidores de pasta base y también podrá haber de cocaína, aclaró–, que va a estar ubicado en Paysandú y Río Branco; dijo que será para unas 20 personas. “Son recursos que no estaban”, destacó.

Además de esto, ASSE ampliará el cupo en algunos residenciales privados para usuarios problemáticos de sustancias, como Izcali, en donde hay 22 cupos y se espera crear 20 más.

En conjunto con el Mides, pretenden crear centros diurnos para personas con problemas de adicción. “El problema mayor son las personas en situación de calle, que salen del refugio entre las 8.00 y las 9.00, andan boyando hasta las 18.00, cuando regresan al refugio, y de 8.00 a las 18.00 no tienen nada ninguna actividad que les organice el día”, explicó. “Para esa gente que tiene problemas de consumo y que arranca un tratamiento, pensamos que un centro diurno puede ser fundamental”, añadió. Dijo que el Mides se ocupará de la pata de la organización social y que ASSE se centrará en las intervenciones psicoterapéuticas sobre la adicción.

Por otra parte, con asesoramiento de ASSE, el Mides armará una casa de medio camino para usuarios problemáticos de sustancias, anunció Fielitz. Dijo que quienes la habiten “van a ser básicamente la población que saldría de un refugio en un programa de tratamiento”. Resaltó que el aporte del Mides será fundamental por los cursos y programas de capacitación que pueda implementar: “Cualquier tratamiento de adicción tiene que buscar que la persona tenga un proyecto de vida más sano”, para lo que se necesita que la persona “pueda reinsertarse, tener un laburo para sostenerse”, y dijo que “esa experticia la tiene el Mides”.

Aclaró que “ASSE no puede ir aumentando de forma indefinida casas de mediana y larga estadía”, y que “eso tendría que ser abordado desde lo interinstitucional”: “En lugar de tener que pagar un alquiler, el Ministerio de Vivienda tendría que facilitarnos una vivienda, por ejemplo”, dijo, y lo mismo comentó con respecto a las intendencias.

Según Fielitz, con esta “secuencia de opciones de asistencia de distintos niveles de complejidad” ASSE busca priorizar a “la gente que quiere dejar de drogarse, no tanto el que quiere achicar, porque el que quiere achicar tiene lugares a donde ir”, en los que también trabaja ASSE, aclaró.