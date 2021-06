Consultado sobre los efectos de la suspensión de clases presenciales y el cierre de los centros educativos, Fisher sostiene que “lo que sabemos hasta ahora es que el hecho de que el cuidado infantil no haya estado disponible ha tenido un impacto en los niveles de estrés de los padres. No sólo por los niños más pequeños, sino por el hecho de que también los grandes estén en casa. Si bien muchos manifiestan sus preocupaciones por el cierre de escuelas, hasta ahora la información disponible muestra que la mayoría de los niños va a estar bien, porque en la mayoría de los casos tuvieron un alto grado de contacto con su familia. Entonces, no es que no vaya a haber algunas dificultades al reiniciar las actividades presenciales, pero no se espera ver efectos de largo plazo por esto. De alguna manera podemos decir que se balancea el cierre de escuelas con un mayor contacto con sus padres. Aun así, hay muchos niños cuyos padres tuvieron que trabajar durante la pandemia y no contaron con un ‘lugar de seguridad’ cotidiano. Estos son los casos, mayoritariamente, de jóvenes que pasaron mucho tiempo en sus casas solos, que además, muchas veces no tienen un acceso de calidad a la educación virtual, entonces se perdieron no sólo el contacto, sino también la educación. Eso sí nos preocupa, los menos privilegiados, que son los que van a tener más problemas”.