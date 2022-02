No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Mientras algunos trabajadores no médicos de Casa de Galicia transcurren su sexto día de huelga de hambre y otros realizan aplausos grupales por turno en las puertas de la institución, en la tarde de este lunes se desarrollaron dos reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre representantes de esa cartera, del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Junta Nacional de Salud (Junasa) y los gremios de trabajadores médicos y no médicos.

La primera reunión fue con los representantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) y de su gremio madre, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), y con referentes de las cuatro mutualistas que absorberían a los trabajadores y socios de Casa de Galicia: Universal, Cudam, Círculo Católico y Hospital Evangélico.

“Esta tarde lo que el ministro [de Salud Pública, Daniel Salinas] planteó fue el proyecto de ley que se presentará en los próximos días, para que tanto trabajadores como socios sean absorbidos por cuatro prestadores”, contó a la diaria Yoselín Cabrera, representante de Afuncag.

Cabrera agregó que en caso de que finalmente se negocie la propuesta de Salinas, lo principal será “primero que los compañeros estén de acuerdo y después que se conserve el 100% de los puestos de trabajo”. Lo que se conversó será transmitido a sus compañeros de Afuncag en una asamblea que se fijará luego de que Afuncag participe en un encuentro que le propuso tener la FUS. En esta reunión no participó Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, algo que había solicitado Afuncag, por entender que no respetaba lo que había resuelto la asamblea del 10 de enero (ver recuadro). Consultada por la diaria, Soraya Larrosa, dirigente de la FUS que participó de la reunión, reafirmó que se continuó avanzando en la propuesta del Poder Ejecutivo, y transmitió que le pidió a Afuncag que haga la asamblea lo antes posible, porque si no, el Poder Ejecutivo iba a avanzar, sin el visto bueno de ellos.

La redistribución de los médicos de la mutualista se conversó en la segunda reunión, que se desarrolló pasadas las 19.00, en la que participaron representantes de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia y del Sindicato Médico del Uruguay. Al salir, Ximena Carrera, presidenta del núcleo médico de la mutualista, declaró a la prensa que “hoy se trazó una ruta de negociaciones en la que la principal meta es conservar todos los puestos de trabajo”. Para eso, el gremio ha estado elaborando una base de datos de los trabajadores, y Carrera adelantó que ahora se comparará con la base de datos que elaboró el MSP. Según dijo, la distribución se hará con el fin de “mantener el equilibrio asistencial del sistema”.

La semana pasada había trascendido que estaba en duda el pago del salario de febrero porque estaba supeditado al pago del certificado del Banco de Previsión Social. Consultada al respecto, Carrera respondió que no habrá ningún problema en cobrarlo.

En cuanto al destino del sanatorio de la mutualista, Carrera informó que la situación “tiene algunas particularidades y aspectos jurídicos, que se tendrán que resolver en conjunto”. Por último, mencionó que “los socios serán distribuidos aleatoriamente y que los detalles se detallarán en el proyecto de ley”.

Según supo la diaria, en la reunión que los legisladores tuvieron el viernes con los representantes del MSP, del MEF y del MTSS, para escuchar los criterios que contendrá el proyecto de ley que se enviará en estos días al Parlamento, las autoridades plantearon que los socios serán distribuidos equitativa y aleatoriamente; esto será así para que ninguna de las cuatro mutualistas reciba una cantidad desproporcionada de socios, y que tampoco reciba un número de adultos mayores, por ejemplo, cuya atención es más costosa que la de otros grupos poblacionales. Según supo la diaria, la idea es que el proyecto contemple la posibilidad de que la Junasa haga algunos movimientos posteriores a la distribución aleatoria, de modo de poder reunir los núcleos familiares en una misma institución.

La asignación de un usuario a un prestador de salud interfiere, de alguna manera, con la libre elección que tienen según la Ley 18.211, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sobre este punto, en la mañana de este lunes, Salinas declaró en entrevista con el programa radial La pecera, de Azul FM, que los usuarios van a tener libertad total de elegir prestador de salud después de 24 meses.