Desde su despacho y con el cuadro de José Artigas a su espalda, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, salió a defender las medidas que tomó su cartera en los últimos días para responder al incremento de casos de covid-19 a raíz de la circulación de la variante ómicron. Dijo que las medidas “deben ser acordes, oportunas y proporcionadas” y que siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las sociedades científicas uruguayas, en particular en las nuevas pautas de testeo y en la recomendación de tener cobertura vacunal con tres dosis.

Las nuevas pautas que reducen la indicación de testeo, el período de aislamiento y la eliminación de las cuarentenas para los vacunados, dieron un primer paso en la ordenanza del 21 de diciembre y el segundo, y más importante, en la ordenanza de este martes 18, y todavía hay cierta confusión, de ahí que el ministro saliera a respaldarlas. En concreto, dijo que a nivel de test, “se va a priorizar a las personas sintomáticas y particularmente a algunos grupos dentro de ellas: personal de salud, grupos de riesgo, personas que integren comunidades cerradas, trabajadores de servicios esenciales. Los asintomáticos en general no se van a testear por no ser una exigencia actual”, afirmó, y mencionó que únicamente se testeará a personas que no tengan síntomas si integran comunidades cerradas, si son trabajadores de la salud convivientes de casos confirmados de covid-19 y convivientes no vacunados. “Esto pretende de alguna manera hacer que a nadie que lo necesite le falte su test, esto es básico”, remarcó, ante la amenaza que representa la escasez de test de antígenos.

En cuanto a la vacunación contra la covid-19, destacó que 49% de la población total vacunada ya recibió la tercera dosis y la proporción agendada abarca a 54%; señaló que “el pelotón de rezagados” está entre quienes tienen 18 y 39 años. “Hay que vacunar a niños de cinco a 11 años”, insistió, y anunció que “en siete días de vacunación y anotación captamos 51% de esta población pero hay que ir a más para asegurar buen estado de salud y retorno a clases con seguridad”.

Por otra parte, repasó las medidas de cuidados personales recomendadas: usar tapabocas en lugares cerrados y en espacios al aire libre en los que hay aglomeraciones y no ir a trabajar si se tienen síntomas respiratorios, sean leves o no, insistió. A propósito de eso, mencionó que con la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se exhortó durante 30 días al teletrabajo en las oficinas públicas.

Con respecto a la atención de consultas médicas, Salinas dijo que se habilitaron “más números de pacientes por hora” por teléfono y telemedicina. “Con estas medidas que parecen sencillas lo que pretendemos es mantener nuestras libertades y nuestra comunidad funcionando y a su vez cuidarnos entre todos”, remató el ministro.