Los trabajadores no médicos del Casmu nucleados en la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) se declararon en conflicto en octubre de 2021 y en las últimas semanas algunos hechos reavivaron las problemáticas preexistentes. Fue así que el jueves 13 hicieron un paro parcial y lo mismo harán este jueves entre las 10.00 y las 14.00; a las 12.00 harán una movilización frente a la sede de 8 de Octubre y Abreu, a la que convocan además a usuarios de la mutualista.

Sonia González, presidenta del gremio, explicó a la diaria que paran por “los despidos arbitrarios” que atribuyó a las tercerizaciones, por “el agotamiento de los trabajadores por lo que implica la sobrecarga de trabajo; los trabajadores están agotados y no se han cubierto las licencias por certificación”, y por el nuevo reglamento que comenzó a aplicarse recientemente. En concreto, Afcasmu reprueba que la institución no haya dado a conocer el reglamento antes de que entrara en vigencia y, según González, “se violan o vulneran algunas leyes nacionales que abarcan temas como [días libres por] donación de sangre o por estudio”.

Antes del paro, tendrán una reunión virtual con referentes de la Dirección Nacional de Trabajo para evaluar los reclamos, informó González.

“Yo no sé por qué paran”, declaró a la diaria Raúl Rodríguez, presidente del Casmu. “La mutualista paga en fecha, el trabajo se obtiene por concurso y no entiendo el descontento que [los trabajadores] están teniendo”, añadió.

Al consultarle sobre la plataforma del paro que plantea Afcasmu, Rodríguez declaró que las tercerizaciones “surgieron en su momento a raíz de un importante número de personal certificado, como está pasando de nuevo ahora, hubo que contratar personal nuevo y cuando se reintegran de las licencias, económicamente no se puede sostener a todos”. “Las empresas tercerizadas son la solución a ese problema en algunas áreas, y en otras, como en el caso de la implementación de los cajeros automáticos, suceden porque el mundo está evolucionando”, acotó.

Sobre el reglamento nuevo, aclaró que “los días de certificación que el BPS [Banco de Previsión Social] no les pagaba a los funcionarios los pagaba el Casmu”. “Eso hacía que el ausentismo fuera muy amplio”, porque “das la mano y te agarran el brazo”, afirmó. En el mismo plano mencionó los días por estudio: “Los que corresponden por laudo se seguirán dando, pero fuera de eso, ya no”, dijo. Rodríguez alegó que el Casmu tiene un fideicomiso “por una situación que presenta dificultades económicas, por lo cual no estamos en situación de exceder licencias ni de dar días libres que no correspondan”.

Impacto en la atención

Esta semana, un usuario del Casmu de 63 años informó a la diaria sobre una situación que vivió con la mutualista, a raíz de la aparición de síntomas de covid-19. “El 10 de enero me pasé todo el día intentando infructuosamente comunicarme con el 1441 [línea covid] por síntomas, para realizar PCR y seguimiento, pero nada, así que al otro día envié un mensaje de Whatsapp por el mismo motivo y la respuesta fue ‘nos comunicaremos a la brevedad’”, relató el usuario. Como no recibió ninguna comunicación del Casmu, el viernes 14 se realizó un PCR que pagó por su cuenta, y le dio positivo. “Me comuniqué, esta vez, por resultado positivo, señalando una vez más que estaba sin seguimiento médico, y la respuesta fue ‘un médico se comunicará con usted a la brevedad”, continuó. “No tuve respuesta alguna; en todo caso, que asuman no poder hacer los seguimientos”, agregó el usuario.

Consultada sobre la situación, González dijo que “evidentemente los conflictos laborales de la mutualista, sobre todo la sobrecarga de los trabajadores por la situación sanitaria del país, influyen directamente en la atención que se brinda”.

Vacunación

En la primera semana de enero, Rodríguez había informado que había pedido asesoramiento jurídico para contemplar la posibilidad de ampararse en una normativa que el Casmu había aplicado en 2005, para declarar obligatoria la vacuna contra la hepatitis B, y así poder obligar a sus trabajadores médicos y no médicos a tener completo su esquema de vacunación contra la covid-19. Afcasmu se manifestó en contra, en el entendido de que no era algo que hubiera implementado el gobierno a nivel nacional. “Las vacunas no son un motivo de este paro; eso no avanzó y la realidad del conflicto es otra”, aclaró González.

Aunque no sean un motivo del paro, Rodríguez mencionó el tema de las vacunas. Él había dicho la semana pasada que cerca de 10% de los trabajadores no estaban vacunados, y los trabajadores decían que eran muchos menos. “El Ministerio de Salud Pública me envió un informe sobre el personal no vacunado del Casmu; en total son 422 personas, yo pensé que eran más”, dijo. De todas maneras, detalló que “511 cuentan con una sola dosis”. Si bien no avanzó la obligatoriedad, Rodríguez reiteró que le preocupa la situación porque en este momento hay en CTI una médica del Casmu que no se habría vacunado y otro funcionario en cuidados intermedios. “En general, tenemos un número de trabajadores que están en riesgo y además arriesgan la salud de la población. Veremos qué sucede, pero seguro hay usuarios que no quieren ser atendidos por profesionales sin vacunas”, concluyó.