El tocilizumab es un medicamento de alto costo que financia el Fondo Nacional de Recursos para tratar la artritis reumatoidea y la artritis idiopática juvenil, y en junio de 2021 se le sumó la cobertura para el tratamiento de pacientes con covid-19. La decisión surgió del Decreto 196/021 aprobado por los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Economía y Finanzas el 23 de junio de ese año.

Para hacer esta indicación, la División Evaluación Sanitaria del MSP consideró la evidencia científica sobre los beneficios de este tratamiento en pacientes con covid-19 “hospitalizados con insuficiencia respiratoria hipóxica e inflamación sistémica”, que “reduce las causas de mortalidad en el día 28 en comparación con la atención estándar sola o placebo” y “aumenta la recuperación al día 28, lo que, junto a la reducción de la mortalidad, muestra un consistente beneficio”. El decreto dispuso su financiamiento a través del Fondo Solidario Covid-19 hasta que termine la emergencia sanitaria.

El protocolo de uso del tocilizumab de junio de 2021 expresaba que estaba indicado para menores de 65 años que estuvieran internados a nivel hospitalario, que presentaran “ausencia de mejoría de los parámetros respiratorios luego de 48 horas de dexametasona” y falta de oxígeno (una saturación de oxígeno inferior a 92% o necesidad de oxígeno complementario y una proteína C reactiva mayor de 75 mg/L que no se explicara por otra cosa, o bien “estar dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la administración de oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva y una Proteína C reactiva superior a 75 mg/L”). Además de detallar los efectos adversos, explicitaba los casos en que estaba contraindicada (por ejemplo, infección por tuberculosis y otras infecciones bacterianas o fúngicas, inmunosupresión significativa, entre otros).

El 31 de enero, un decreto que firmó el presidente Luis Lacalle Pou aprobó la actualización del protocolo de uso del tocilizumab para pacientes con covid-19. El principal cambio es que extiende la cobertura a personas de hasta 80 años.