Todo lo que podía fallar falló: no había Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) pediátrico, el avión para el traslado se rompió, la única ambulancia especializada estaba en uso, no tenían cirujano pediátrico especialista en tórax y, cuando llegó la ambulancia desde otro centro, ya era demasiado tarde.

Según informó la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) este martes en un comunicado, una niña de ocho años, procedente de la localidad de Abrojal, falleció en el Hospital de Rivera “con diagnóstico de tumor en mediastino, al sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras aguardaba para ser trasladada al Hospital Pereira Rossell de Montevideo”.

Fuentes de ASSE informaron que se inició una investigación administrativa. Al respecto, el director del hospital departamental, Jorge Nieves, dijo a la diaria que le “parece” que de la investigación se desprenderá que “el personal médico del Hospital de Rivera -tanto los médicos, pediatras, enfermería- actuó correctamente”. Según señaló, “era un desenlace previsible porque era un tumor mediastino que le provocó un broncoespasmo importante y llevó al paro cardiorrespiratorio”.

“Llegó la niña, paró, se la reanimó, se le hizo la placa, se le hizo diagnóstico y después volvió a parar”, repasó Nieves. En el comunicado de ASSE se explica que antes de llegar a la emergencia del hospital, el lunes a las 23.56, consultó en el centro de salud de Vichadero “por un cuadro de aparente broncoespasmo-disnea”.

Fue en el hospital cuando se le descubrió la presencia de un tumor en el mediastino, pero no se tenían “las condiciones necesarias para su tratamiento”, aclara el comunicado.“Paró en la entrada del hospital, pero luego salió del paro”, dijo Nieves. Ante la falta de un cirujano pediátrico experto en tórax, de un CTI pediátrico y teniendo en cuenta que en Tacuarembó la situación no variaba, se pidió “traslado urgente” a Montevideo y “colaboración de la Fuerza Aérea” para que la niña pudiera ser atendida con los insumos necesarios. Según se especifica en el comunicado, la coordinación fue a las 3.30, pero a las 4.15 “se avisa desde el Aeropuerto de Carrasco que el avión tuvo un desperfecto, por lo que regresa al aeropuerto no pudiendo hacerse efectivo el traslado”.

En todo el departamento de Rivera no había ambulancia de traslado pediátrico especializado, según informa ASSE. Nieves, sin embargo, afirmó que el hospital posee una única “ambulancia especializada”, pero que en ese momento “estaba en un traslado con un paciente neurológico grave, yendo al Hospital de Clínicas”. De todas formas, se efectuó una coordinación a través del Sistema de Atención Médica de Emergencia de Salto para que la trasladaran en “una unidad especializada de traslado privada”.

Aun así, antes de que el traslado pudiera concretarse, a las 10.30 la niña tuvo un segundo paro cardiorrespiratorio y a las 11.40 falleció. Tanto ASSE como Nieves aseguraron que la paciente tuvo atención de pediatra y de intensivista de adulto “en todo momento”, según se lee en el comunicado. “Se hizo lo que se pudo”, subrayó el director del hospital. Asimismo, consideró que fue un caso aislado, porque ya han efectuado traslados en avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Consultado sobre si al momento de que comunicaron el desperfecto técnico no les dieron otra opción de aeronave, aseguró: “No lo sé, porque no estaba en el hospital en ese momento y no fui quien coordinó el traslado”.

En respuesta a si se podría haber evitado el fallecimiento si todo lo que falló no hubiera fallado, Nieves afirmó que no lo puede “asegurar”, pero que sí puede afirmar que “lo que hicimos en el Hospital de Rivera se hizo bien”. “Las autoridades de ASSE lamentan profundamente los hechos y el fallecimiento ocurridos y se encuentran abocadas a dar solución definitiva a estos temas de urgencia”, finaliza el comunicado.