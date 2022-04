Hay algunos atrasos en las cirugías programadas por diferentes mutualistas, según supo la diaria con base en fuentes del sector. El motivo es un incendio que se generó en uno de los laboratorios proveedores, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Fuentes de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva confirmaron a la diaria que el incendio en el laboratorio argentino provocó el desabastecimiento de una droga, pero aún se no se sabe cuál es. Además, agregaron que la falta no es homogénea a nivel nacional, porque no todas las mutualistas tienen el mismo abastecimiento, stock y cantidad de cirugías, y porque además la droga que falta no es sólo la que provee el laboratorio incendiado, también escasean otras drogas intravenosas que se suministran a pacientes de cuidados moderados y críticos.

Por otra parte, la coordinadora de mutualistas hizo hincapié en que los faltantes son varios y trascienden el incendio del laboratorio, aunque a raíz de ese hecho el problema se agudizó.

En estos días la coordinadora de mutualistas y el Ministerio de Salud Pública (MSP) están trabajando en conjunto para tener un panorama nacional más claro e intervenir en el problema para disminuir el retraso en las cirugías, procedimiento directamente afectado por el desabastecimiento. Por el relevamiento en proceso y la falta de conclusiones es que por el momento los consultados prefirieron no hacer declaraciones más detalladas del tema, hasta el miércoles.

Por su parte, Daniel Montano, el presidente de la Sociedad Anestésico Quirúrgica, dijo a la diaria que si bien sabe que hay un problema en el suministro de algunas drogas, por el momento es el único dato con el que cuenta.

German Reta, el presidente de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, informó a la diaria que tiene conocimiento de que en algunos lugares “falta neostigmina, un medicamento para relajación muscular”, pero que por el momento ningún colega le manifestó “tener problemas o cancelar cirugías por ese faltante, que no tiene usos sólo quirúrgicos”.