No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En los próximos días el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou emitirá un decreto que levante la emergencia sanitaria, tal como anunció este lunes el mandatario. Así las cosas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado con medidas recomendadas para hacer frente a la pandemia que sigue circulando por Uruguay pero en menor medida.

Medidas generales: tapabocas, lavado de manos y ventilación

Al levantarse la emergencia sanitaria el MSP ya no tiene potestades para exigir ciertas acciones pero sí mantiene algunas recomendaciones como la del uso de la mascarilla facial. En concreto, enfatiza “el uso obligatorio y permanente en personas con sintomatología respiratoria que mantengan contacto con otras personas por el plazo en que dure la sintomatología”.

El MSP recomienda el uso de tapabocas en personas asintomáticas cuando estén en un medio de transporte colectivo de personas, como los ómnibus o las camionetas de transporte. Asimismo, se recomienda su uso en “espacios cerrados con aglomeraciones de personas y donde no se diferencie estado vacunal, hasta nueva disposición”.

La autoridad sanitaria también recomienda el uso para el personal sanitario con atención regular directa al público, para los funcionarios encargados del cuidado de grupos vulnerables como los adultos mayores, los que trabajan en refugios, en cárceles y en centros de cuidado de personas con dependencia funcional. También se recomienda para quienes trabajen con personas no vacunadas, como los niños menores de cinco años.

El tapaboca también está recomendado para “personas que sean parte de espacios donde se sospeche la ocurrencia de un Brote de Enfermedad Respiratoria Aguda por el plazo acotado, hasta que la situación se resuelva” y para los manipuladores de alimentos.

Entre otras medidas generales, el MSP asegura que es oportuno mantener el lavado de manos regular o de no ser posible el uso de alcohol en gel; la ventilación frecuente de los espacios; la medición continua de concentración de CO2; y la recomendación de vacunarse.

Además, el aforo permitido pasa a ser 100% para toda actividad, cerrada o abierta sin control de vacunas, y en este sentido “se recomienda que personas con factores de riesgo eviten asistir a eventos en espacios cerrados”.

Medidas para ingresar al país

El ministerio también señaló algunas acciones a tener en cuenta al ingresar a Uruguay. Ya no se pedirá ningún test para detección de SARS-COV-2, salvo a quienes no tengan las vacunas; en esta línea se aclara que “se continuará solicitando esquema vacunal completo según tipo de vacuna y país de origen, no considerándose limitante el tiempo transcurrido desde la vacunación”.

Se aclara que quienes cursaron la enfermedad en los últimos 10 a 90 días pueden ingresar independientemente de estado vacunal y se recomienda no viajar a quienes tengan síntomas o se les haya detectado la enfermedad en los últimos cinco días

Medidas de testeo y aislamiento en Uruguay

La recomendación del MSP se mantiene: todos los que tengan síntomas deben de aislarse, suspender sus actividades regulares para minimizar la interacción con otras personas y consultar al médico. Las autoridades subrayan que el personal de salud con síntomas se tiene que testear obligatoriamente y deja a criterio de los médicos si las demás personas con síntomas deben hacerse el test.

En concreto se aclara que la recomendación para testeo es en personas que tengan infecciones respiratorias agudas graves; para el personal de salud o personas con factores de riesgo con formas leves; en los ingresos hospitalarios por cualquier causa y al alta en integrantes o asistentes de comunidades cerradas o grupos de riesgo; y en caso de ser contacto confirmado que asista o resida en comunidades cerradas de grupos de riesgo.

En cuanto a la vigilancia de la enfermedad que se hará de ahora en más, el MSP indicó que “ante detección de la ocurrencia de dos o más casos sospechosos de enfermedad respiratoria aguda con posible nexo, deberá notificarse al sistema de vigilancia al mail [email protected], dentro de un plazo de 24 horas de detección de la situación”.

Además, el sistema de vigilancia nacional del MSP continuará monitoreando e investigando con fines epidemiológicos todo caso confirmado de SARS-Cov-2 que requiera internación, así como todo caso fallecido con test positivo. Al mismo tiempo, se mantiene “la vigilancia centinela habitual de influenza y otros virus de importancia en salud pública” y “el monitoreo de consultas por causa respiratoria habitual”.