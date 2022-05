Este domingo el Ministerio de Salud de Argentina informó del primer caso sospechoso de viruela del mono, detectado en un hombre que vive en la provincia de Buenos Aires y que llegó de viaje de España. La persona tiene síntomas compatibles con la enfermedad: tiene pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre, pero más allá de esto tiene un “buen estado general”, aclaró el ministerio, y agregó que está recibiendo tratamiento.

El hombre estuvo en España desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo. Para realizar el seguimiento y la investigación sobre el caso se tomaron muestras que están en análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia INEI-ANLIS Dr Carlos G Malbrán de Buenos Aires, y se creó una mesa de trabajo para coordinar las “acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas” que lleven a confirmar o descartar el caso y atender al paciente.

La cartera divulgó además una serie de recomendaciones para la población, entre ellas que quien presente síntomas compatibles con la viruela del mono (en especial erupciones) y antecedentes de viaje a zonas donde haya casos “y/o supone alguna exposición de riesgo con casos sospechosos, probables o confirmados”, deberá tomar medidas de aislamiento social, implementar medidas de protección respiratoria y consultar con el sistema de salud. Los síntomas de la viruela del mono son similares a la de la erradicada viruela, pero algo más leves, como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de espalda, escalofríos y agotamiento, y con frecuencia hay inflamación de los ganglios y una erupción cutánea.

En las últimas semanas se han descubierto casos de la viruela del mono en países donde antes no se había detectado; según informó el domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 92 casos confirmados y 28 sospechosos. “En estos casos aún no se ha confirmado antecedente o nexo con áreas endémicas”, advirtió el ministerio, que añadió: “El alcance de la transmisión comunitaria no está claro aún en esta etapa y, por tanto, existe la posibilidad de identificar más casos. Sin embargo, cabe mencionar que se considera que el virus de la viruela símica tiene una transmisibilidad moderada entre humanos”.

La viruela del mono es una enfermedad “zoonótica viral rara, causada por el virus del mono”, que pertenece “al género Orthopoxivirus, familia Poxviridae”. Según detalló un comunicado del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay, el virus “es transmitido a los humanos por diversos animales salvajes, y en casos iniciales la infección se produce por contacto directo con sangre, carne, lesiones de piel o mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas; se han reportado casos de transmisión sexual”.

Hasta el momento se han registrado brotes en Canadá, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Portugal y Suecia y, según el MSP, la mayoría de los casos provienen de África central y occidental, “donde se la considera endémica”.

El período de incubación de la enfermedad es de entre cinco y 21 días y los síntomas duran entre dos y tres semanas. Estos son “fiebre, cefalea, ganglios linfáticos inflamados, artromialgias, astenia”. Asimismo, entre los días 1 y 3 desde que comienza la fiebre aparece la “erupción cutánea (máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras)”, que “por lo general comienza en el rostro y luego se extiende al resto del cuerpo, afectando cara, palma de manos, planta de los pies, puede comprometer mucosa bucal, genitales y ojos”. Estas costras pueden demorar hasta tres semanas en desaparecer.

La letalidad es baja, menos de 10%, y “los casos más graves se han reportado en niños pequeños”. Ante sospechas de tener la enfermedad, el MSP recomienda comunicarse con el Departamento de Vigilancia en Salud.