La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes estudia dos proyectos de ley sobre la eutanasia que fueron presentados por representantes del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado (PC). Tanto Luis Gallo, diputado por el FA y uno de los legisladores de su fuerza política que están detrás del tema, como Ope Pasquet, quien presentó el otro proyecto, e integrantes de las bancadas de ambos partidos expresan la voluntad de crear un proyecto en común.

Este jueves a las 15.00, ambos representantes junto a las diputadas por el FA Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg se reunieron para “ver los alcances de lo que vamos a proponer”, aseguró Gallo a la diaria. “Fue una muy buena reunión. Todos reafirmamos la idea de unificar los proyectos” contó Gallo a la diaria luego del encuentro. Agregó que “la base es considerar el fin de la vida como un derecho y quitar la culpa penal que tiene el médico”. Según Gallo, a partir de ahora los equipos técnicos que cada legislador va a proponer trabajarán en acotar la definición de eutanasia, mantener el artículo 46 que deroga el Código de Ética Médica y “quedar abiertos a escuchar a las delegaciones que lleguen a la comisión de salud”, explicó Gallo. Por último, estimó que los equipos de trabajo necesitarán entre 30 y 40 días para tener la redacción final del proyecto y presentarlo a la comisión de salud.

Pasquet, por su parte, reafirmó la conclusión de Gallo. Sobre todo coincidió en que las bases del proyecto son “que la persona tenga derecho a pedir ayuda para morir y que los médicos queden exentos de responsabilidad penal que al momento implica”, según dijo a la diaria. De todas maneras, reiteró que “hay que definir mejor algunos conceptos, como el de sufrimiento insoportable”. Las bancadas, de ahora en más, pretenden hacer intercambio de escritos (o borradores) mientras la comisión de salud sigue recibiendo delegaciones.

Por último, Lustemberg, luego de la reunión, hizo hincapié en seguir recibiendo a las diferentes delegaciones que llevan a la comisión de salud visiones filosóficas, religiosas, profesionales y médicas, que aportan diversidad de “diferentes puntos de vista”. También valoró continuar revisando la legislación en otros lugares del mundo y la evidencia científica disponible.

Los votos en la coalición

Se estima que en setiembre, a más tardar octubre, ya estará el proyecto final redactado y podrá comenzar a tratarlo la Cámara de Diputados. Desde Cabildo Abierto (CA), sin embargo, ven con mejores ojos que el proyecto se trate el año entrante: “Quizás para alguna bancada es prioritario, pero en nuestro caso no: estamos enfocados en la situación económica, la generación de empleo, la situación de la pandemia”, enumeró a la diaria el diputado cabildante Álvaro Perrone.

Según afirmó, “este tema lo aplazaría para el próximo año, en el entendido de que todos tenemos que poner la cabeza ahora en la Rendición de Cuentas”. Siendo un tema “tan complejo”, considerando además que luego de la discusión de la rendición en Diputados pasará a Senadores y que, en el caso de CA, funcionan “en concordancia con el Senado”, Perrone cree que no es el “momento” porque sería “intenso”.

Para Álvaro Viviano, coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional (PN), la discusión sobre la eutanasia está “muy concentrada en un ámbito pequeño”, de quienes “tienen la decisión tomada y los de la comisión” de salud. Cree, entonces, que “tiene que avanzar y abrirse”. Aun así, consideró que “el acelerón” será luego de que termine de discutirse la Rendición de Cuentas.

Su fuerza política aún no ha tenido reuniones de bancada para intercambiar sobre el tema, pero dijo que están “expectantes de cómo se está dando la discusión y seguramente habrá un espacio donde internamente en el partido se discuta y eventualmente tomar una decisión en bloque”.

Tanto Viviano como otros integrantes del PN tienen una “inclinación favorable”. El diputado, particularmente, dijo estar más cercano al proyecto de Pasquet y que no le “gusta” la derogación del artículo 46. Aun así, señaló que tanto él como “muchos de los compañeros” están “abiertos a pensar y discutir”. “Estamos verdes”, afirmó, y remarcó que “muchos compañeros ya tienen una decisión tomada” y otros van “observando la discusión”.

Desde CA la inclinación es más marcada: “Todo indica que se va a votar en bloque y hay una tendencia a votar en forma negativa”, afianzó Perrone. Si bien dijo que no han tenido reuniones para dialogar sobre el tema porque la Rendición de Cuentas tiene toda su atención, aseguró que hasta el momento no ha escuchado ninguna voz legislativa cabildante que esté de acuerdo con los proyectos. Consultado sobre si la negativa es por algún punto en particular o el planteamiento general, respondió que se trata de “una tendencia en general”, aunque “habría que ver cuál es la propuesta de modificación”.