El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, recorrió junto a distintas autoridades las obras del nuevo hospital del Cerro y ofreció una rueda de prensa en la que fue consultado respecto de la lista de 97 medicamentos faltantes “por no tener stock en Uruguay, no producir y por tener bajo stock en algunos”, según comentó en su momento.

No obstante, el presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), Carlos Scherchener, sostuvo en diálogo con la diaria que no hubo “un ultimátum del Ministerio [de Salud Pública] de resolver el tema” y le restó gravedad al tema, además de especificar que la lista “parte de un error, que es un listado de medicamentos que en realidad no están faltando”.

Cipriani contestó que la lista “es de 97 medicamentos” y sostuvo que desde ASSE están “bien seguros con esa cifra”. El jerarca, entonces, pasó a explicar que no se trata de “97 artículos que no haya en stock”, sino que hay “un grupo importante que ahora la Asociación de Laboratorios Nacionales dice que son 20” pero en realidad a ASSE le constaba que eran “treinta y algo”, aunque reconoció que “puede ser que ahora haya bajado un poco”.

“Pero nos pasa que el resto, para llegar a los 97, son fármacos que hay en poca producción. Quiere decir que si ASSE precisa 1.000, ellos nos van a poder entregar 100, o sea que me van a faltar para 900”, añadió. En definitiva, “la ALN tiene razón: esos productos están en plaza, pero no están en un volumen que nos pueda cumplir con la demanda”, señaló.

El otro punto a trabajar con la ALN, indicó Cipriani, refiere “al precio”, y ejemplificó con “la ampolla [que] antes costaba 38 pesos y ahora, con esto de que empezó a escasear, la subieron a 269”, algo que no se puede “permitir que nos pase”, debido a que de otra forma se gasta “todo el presupuesto” del que dispone ASSE “para poder comprar más”. De todas formas, el jerarca se mostró optimista respecto de “llegar a un muy buen acuerdo” con los laboratoristas, puesto que “tienen muy buena disponibilidad”.

“Hoy mismo desde ASSE está saliendo a cada uno de los laboratorios el número total de fármacos que precisamos, de estos que hay en escasez, de los que no hay y también de los que hay baja producción”, acotó Cipriani, y manifestó que a través de esta medida se podría cerrar las negociaciones.

“Nosotros con esto estamos siendo previsores; podemos seguir un tiempo más así, pero tenemos que solucionarlo”, continuó, y explicó que lo que hará ASSE a partir de ahora “es cambiar la forma de compra”, que antes se hacía “con convenios cada cinco años”.

“Todos sabemos que los medicamentos cambian de precio muy rápidamente cuando salen competencias o copias”, explicó, y lo que sucede, según Cipriani, es que hoy ASSE paga “un artículo que vale por licitación 2.400 pesos, cuando hay otro sustituto de ese que vale 800 pesos”, diferencia de precios que se da debido a que “uno está con la licitación”.

Ahora, indicó, se hacen “las compras centralizadas, ASSE compra en el orden de los 1.200 artículos, ya compramos 400 por licitación centralizada, aparte de que algún hospital puede seguir comprando cuando falta algo”. Para 2023, según Cipriani, se podrá “estar centralizando la compra para prácticamente todo ASSE”.