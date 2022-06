La unificación de los proyectos de ley para legalizar la eutanasia, presentados por el Frente Amplio (FA) y por el diputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet, continúa avanzando. Los legisladores tienen previsto presentar el texto unificado en la Cámara de Representantes a mediados de julio, según informó a la diaria Luis Gallo, uno de los diputados frenteamplistas que están detrás del tema.

El legislador dijo que, conjuntamente, están “trabajando diariamente e intercalando ideas”. Aclaró, aun así, que la unificación no se trata de “cambios sustanciales”, sino de algunas modificaciones de criterios puntuales. “Hemos avanzado muchísimo”, remarcó. Contó además que “no hay ningún tema” sobre el que puedan decir “‘si no lleva esto [Pasquet], no lo voto’”.

Así las cosas, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes recibió a la última delegación para exponer sobre el tema el 14 de junio, y tendrán la próxima instancia el 5 de julio, seguidas de dos sesiones más. Una vez que arriben todas las delegaciones es que, según explicó Gallo, elevarán el proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que posteriormente sesione el plenario y lo derive, ahora unificado, a la Comisión de Salud. En ese entendido, posteriormente la comisión “lo tratará y lo pondrá a consideración del pleno cuando considere”.

Si bien pretenden que en setiembre o, a más tardar, en octubre el proyecto de ley esté siendo votado en la cámara baja, no se sabe cuándo volverá a ser tratado en la Comisión de Salud una vez ingresado tras su unificación, teniendo en cuenta la discusión referida a la Rendición de Cuentas que dominará la agenda legislativa.

Sin perjuicio de ello, la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada del FA Lucía Etcheverry, afirmó en diálogo con la diaria que luego de la próxima sesión van a “ordenar un poco” cómo continuarán las demás instancias. A pesar de la Rendición de Cuentas y la participación de algunos integrantes de la comisión en esa discusión, pretenden “trabajar con normalidad” y “ya se votó” iniciar las sesiones “un rato antes para dar más tiempo y mayores garantías para que las delegaciones se puedan explayar”.

El 5 de julio la Comisión de Salud recibirá a la Federación de Prestadores Médicos del Interior y la Federación Médica del Interior para conocer su postura sobre la eutanasia. Posteriormente, irán delegaciones de la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica y algunas organizaciones que trabajan el tema de la eutanasia, como Prudencia, Empatía y MADU.

Los detalles de la unificación

“Estamos buscando llegar a un consenso para ver cuáles son las mejores garantías para que efectivamente el proceso sea de una voluntad inequívoca y firme de la persona, dando garantías también a la objeción de conciencia; pero como esto es una prestación, el sistema tiene que garantizarlo. En eso estamos trabajando”, aseguró Etcheverry respecto del proceso actual de unificación de los proyectos.

Manifestó que, en principio, desde el FA entienden que el proyecto de Pasquet hace “énfasis en eximir de responsabilidad a los médicos”, mientras que el de su fuerza política tiene un “enfoque de generar, reconocer, garantizar y regular un derecho a la persona que está en situaciones extremas, que son las que hay que establecer en la ley”.

Uno de los cambios ya confirmados en la negociación de ambos partidos es la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica, algo que planteaba el proyecto de ley del FA pero no el del PC. “La eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión”, establece el artículo a derogar.

En el proyecto del legislador colorado se especifica que “está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte”. Este artículo es uno de los que el FA aceptó como parte de la fusión de los textos.

“Lo demás es un mix entre los dos proyectos”, concluyó Gallo. Remarcó que recibirán a los actores interesados hasta la última instancia en la comisión, porque “muchos de los cambios que estamos haciendo, aunque sean mínimos, son consejos que nos han dado las delegaciones que han venido”. En ese marco, subrayó que “todos han hecho aportes que hemos recogido y entonces no sería bueno presentarlo en la Cámara [de Diputados] antes de recibir a todas las delegaciones”.