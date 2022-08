Legisladores frenteamplistas del Movimiento de Participación Popular (MPP) y Fuerza Renovadora, y el neurólogo Federico Preve -exintegrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay- se presentarán ante la Justicia civil el martes, a las 9.30, ante la falta de respuesta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a un pedido de acceso a la información pública sobre compras de medicamentos.

El pedido procura conocer el detalle de las compras de medicamentos que ASSE realizó entre 2018 y 2021, para lo cual se elaboró “un listado de algo más de 30 medicamentos, que cubren la enorme mayoría de los medicamentos básicos de la población”, detalló Preve a la diaria. Agregó que se incluyeron medicamentos que se recetan para “las enfermedades y los factores de riesgo más frecuentes, por ejemplo, prevención de infarto, de accidentes cerebrovasculares (ACV) y tratamientos de hipertensión arterial, entre otros”, y que en el listado se englobó “un conjunto de enfermedades y factores de riesgo que representan casi tres cuartos de la población”.

Además, Preve aclaró que se abarcan cuatro años para poder comparar “los valores unitarios de todos los años y ver la evolución anual de cada medicamento”.

Según Preve, se decidió acudir a la Justicia, en primer lugar, porque “la prórroga que solicitó ASSE venció hace aproximadamente 15 días”, pero también porque “hay información discordante entre lo que menciona el presidente de ASSE [Leonardo Cipriani], y la información que la institución mandó al Parlamento dentro de la Rendición de Cuentas”. “Cipriani dice que se invierte y se gasta más, pero en las últimas rendiciones constatamos que el recorte presupuestal para medicamentos es real”, manifestó.

Para el neurólogo, que no se haya contestado la información solicitada demuestra “poca transparencia en la gestión de ASSE”. “Da el beneficio de la duda y parece que la información que manejamos es real”, también “lo que perciben los profesionales en las consultas y lo que les pasa a los pacientes que no llegan a recibir la medicación”, consideró. Por último, dijo que ASSE tiene cada vez más usuarios, por lo cual “si se calcula el recorte per cápita”, el porcentaje es aún mayor. “Si hay una disyuntiva entre lo que se dice y [la información] que se manda y además hay ausencia de transparencia, tenemos el derecho de ir a la Justicia”, concluyó.

Según había detallado Preve a la diaria, semanas antes de que venciera el plazo para que ASSE enviara la información solicitada, cuando llegó el balance presupuestal 2021 -incluido en la Rendición de Cuentas 2022- se observó “que el recorte fue de 30%”.

Según los datos de la ejecución presupuestal de 2021, en el ejercicio anual se invirtieron 2.214 millones de pesos en medicamentos. Si se compara esto con los datos de la ejecución correspondiente a 2020, cuando la inversión fue de 2.960 millones de pesos, el año pasado el gasto fue 30,59% menor en términos reales ─según consta en el documento─.

Cuando las autoridades de ASSE asistieron a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda por el proyecto de Rendición de Cuentas, Cipriani declaró a la prensa que “el relato de que se invierte 30% menos está mal y tiene un fundamento técnico” que se explica en “cómo el Ministerio de Economía registra”, por lo cual hay que “sumar distintos ítems”.